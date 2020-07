V chrámu Hagia Sofia by se mohlo změnit osvětlení tak, aby skrylo křesťanskou mozaiku

Dříve se uvádělo, že Turecká státní rada, nejvyšší administrativní soud země, dne 10. července anulovala rozhodnutí z roku 1934 o změně statutu katedrály Hagia Sofia na muzeum. Hned na to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan prohlásil, že podepsal výnos o změně statutu katedrály na mešitu, a o zahájení muslimských bohoslužeb v této budově.

Dané noviny uvádí, že administrativa tureckého prezidenta spolu s ministerstvem kultury a cestovního ruchu země a úřad pro náboženské záležitosti se připravuje na první modlitbu v Hagia Sofia, která má proběhnout v pátek 24. července. Další navrhovanou možností je zakrýt mozaiky a fresky během muslimských modliteb závěsem. To však podle novin není ta hlavní možnost. Rovněž se plánuje vytvoření speciálních chodeb pro turisty, aby mohli navštívit katedrálu, aniž by šlapali po koberci pro modlící.

Návrhy odborníků byly předloženy turecké prezidentské správě, píše deník. Očekává se, že o této otázce bude rozhodnuto v úterý.

Zmiňme, že twitterová stránka muzea Hagia Sofia byla uzamčena. Turecké ministerstvo kultury a cestovního ruchu na svých webových stránkách dokonce změnilo název na „Velká mešita Sv. Sofie“ (Büyük Ayasofya Camii).

I papež František se vyjádřil k celé věci. Ten uvedl, že jej turecké rozhodnutí přeměnit tento chrám, který byl muzeem, na mešitu, velmi rozhořčilo.

Kromě papeže si pár slov k celé záležitosti neodpustila ani halva řecké pravoslavné církve, athénský arcibiskup Jeroným II. Ten prohlásil, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan používá náboženství jako nástroj k dosažení stranických a geopolitických cílů a uráží celé civilizované lidstvo.