V Německu pátrají po muži vyzbrojeném lukem, šípem, nožem a pistolí

Uvádí se, že podezřelý muž byl spatřen poblíž města Oppenau. Očití svědci policii prozradili, že muž v maskovacím oblečení je vyzbrojen lukem a šípy. Policisté, kteří přijeli na výzvu na dané místo, se pokusili zjistit totožnost muže a zjistili, že je vyzbrojen také nožem a pistolí.

„V současné době probíhá hlavní pátrací operace po muži. Policie před podezřelým mužem varuje lidi v oblasti Oppenau o žádá je, aby zůstali doma, pokud je to možné. Zatím není možné přesně určit, zda je ozbrojený muž v dobrém psychickém stavu či ne a jaký druh hrozby může představovat.“ uvedla policie v Offenburgu.

Strážníkům se však muže nepodařilo zadržet – dotyčný „zatím neurčeným způsobem“ ohrožoval policii a odzbrojil ji. Poté, jak uvádí policisté , muž zmizel v lese. Zmiňme, že se město Oppenau nachází v zalesněném pohoří Černého lesa.

Policie ale neuvedla počet zaměstnanců, kteří se podílí na operaci s tím, že tyto informace nebyly zveřejněny z bezpečnostních důvodů. Současně německá média píší, že je do akce zapojeno asi 200 policistů. Policie také varuje, že některé ulice v Oppenau mohou být uzavřeny.

Dle informací by se mělo jednat o 31letého občana Německa bez „trvalého bydliště“. Tento muž se přitom již v minulosti dostal do hledáčku policie, a to zejména kvůli porušení zákona o obchodování se zbraněmi.