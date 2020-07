Vědci zjistili, jak vylepšit baterie smartphonu

Lithium-iontové akumulátory jsou široce používány v různých oblastech - od mobilních telefonů a notebooků až po dopravu a kosmické technologie. V roce 2019 byla jejich vynálezcům udělena Nobelova cena za chemii. Zatím neexistuje žádná jiná alternativa k lithium-iontovým bateriím, pokud jde o účinnost.

Lithium je však drahý alkalický kov a jeho zásoby jsou v přírodě omezené, proto vědci hledají způsoby, jak nahradit lithium jako základ pro baterie jinou látkou.

Pracovníci Národní výzkumné technologické univerzity MISiS, Ústavu biochemické fyziky Ruské akademie věd a německého Helmholtzova centra Dresden-Rossendorf (HZDR) předpokládají, že v gadgetech je možné používat sodík „zabalený“ zvláštním způsobem.

Autoři současné vědecké práce zjistili, že pokud jsou atomy sodíku v baterii „naskládány“ nad sebou, bude takové zařízení vykazovat vysokou jímavost energie. Hlavní roli v této technologii hraje metoda stohování - dvě vrstvy sodíku se umístí mezi dvě vrstvy grafenu, jako v sendviči.

Dalším krokem vědecké skupiny je vytvoření experimentálního vzorku a jeho zkoumání v laboratorních podmínkách. Tím se bude zabývat zahraniční část týmu z Helmholtzova centra Dresden-Rossendorf.

„V případě úspěchu bude možné hovořit o vytvoření nové generace sodíkových baterií, které budou srovnatelné co do kapacity s lithium-iontovými nebo je dokonce překonají, přičemž budou několikanásobně levnější,“ uvádí zpráva tiskové služba MISiS.

Nebezpečí nočního nabíjení telefonu

Pokud to není nezbytně nutné, nenechávejte smartphone nabíjet přes noc, protože to může mít nepříznivý dopad na délku jeho provozu. V interview pro agenturu Prime to poradil Michail Kogan, vedoucí oddělení analytického a IT výzkumu na Vyšší škole finančního řízení.

Podle jeho slov by úroveň nabití baterie neměla být nižší než 20-30 % a úplnému vybití smartphonu bychom měli v zásadě předcházet. Uvedl také, že bychom ho neměli často plně dobíjet, neboť následkem toho se také rychle vybíjí baterie.

„Agentura Battery University doporučuje udržovat úroveň nabití na 30-80 %, což minimálně zdvojnásobí počet cyklů úplného nabití a vybití akumulátoru. Sledovat to pomáhají speciální aplikace, které mohou automaticky zastavit nabíjení baterie. I při používání aplikací však dochází k zatížení baterie, zejména vzhledem k rychlému nabíjení nových modelů smartphonů. Proto je lépe nabíjet telefon před spaním nebo bezprostředně po probuzení a nastavit si zvláštní připomenutí,“ doporučil Kogan.