Místo posledního odpočinku Kleopatry. Mumie dvou vysoce postavených Egypťanů byly objeveny ve starověkém chrámu

Mumie, které na místě ležely nerušeně 2000 let, jsou ve špatném stavu konzervace, protože do hrobky prosakovala voda, informuje The Guardian.

Původně však byly pokryty zlatým listem – luxusem vyhrazeným pouze pro vrcholné členy elity společnosti –, což znamená, že mohly osobně komunikovat s Kleopatrou.

Mužské a ženské mumie mohou být kněží, kteří hráli klíčovou roli při udržování moci legendární egyptské královny a jejího milence Marka Anthonyho.

Na místě bylo také nalezeno 200 mincí nesoucích Kleopatřino jméno a její tvář, které byly vylity na základě přímých pokynů Kleopatry.

Poloha dlouho ztracené hrobky Marka Antonia a Kleopatry VII. z roku 30 před našim letopočtem zůstává neznámá, i když je někde poblíž egyptského města Alexandrie. Ale tento výzkumný tým je přesvědčen, že vykopávky ve starobylém městě Taposiris Magna, které je poznamenáno chrámem, který stojí dodnes, brzy odhalí místo odpočinku starověkého páru.

Navzdory skutečnosti, že výzkumníci vykopávají místo od roku 2005, bylo prozkoumáno jen malé procento rozsáhlého místa. Mumie byly nalezeny v tom, co je vůbec první neporušená hrobka, která byla otevřena v Taposirisu Magně.

„I když nyní pokryta prachem z 2000 let pod zemí, v době, kdy tyto mumie byly velkolepé," uvedl Glenn Godenho, docent egyptologie na Liverpoolské univerzitě.

Jedna z mumií byla nalezena s obrazem skarabeuse, bolestného zlatým listem, který symbolizuje znovuzrození. Ale 200 mincí nesoucích Kleopatřinu podobu spojuje faraona přímo s Taposiris Magnou, která byla založena ve třetím století před naším letopočtem.

Kathleen Martinezová, akademička z Dominikánské republiky, vede vykopávky v chrámu Taposiris Magna.

I když tam pracuje více než 14 let, Martinezová a její kolegové jsou přesvědčeni, že hrob Kleopatry bude nalezen tam. Dříve v rozhovoru pro National Geographic řekla: „Kleopatra jednala s Octavianem, aby jí umožnil pohřbít Marka Antonia v Egyptě.“

Podle expertky chtěla být pohřbena s ním, protože chtěla zrekonstruovat legendu o Isis a Osirisovi.

Pravý význam kultu Osirisa je, že dává nesmrtelnost. Po jejich smrti by bohové dovolili Kleopatře žít s Antoniem v jiné podobě existence, aby spolu měli věčný život.

Pochybnosti byly vrženy na teorii, nicméně například jiní odborníci věří, že Kleopatra byla spěšně pohřbena v Alexandrii sama - město, odkud vládla Egyptu až do své smrti způsobené hadím jedem