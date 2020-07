„Daniil Kvjat má můj mimořádný respekt a obdiv.“ Harabin se vyjádřil k rasismu a pochválil ruského pilota F1

Ruský pilot týmu Alpha Tauri Daniil Kvjat a tři další závodníci odmítli pokleknout před začátkem Velké ceny Štýrska Formule 1 na znak solidarity s bojem proti rasismu a diskriminaci. Již dříve pilot Red Bullu Max Verstappen a závodník Ferrari Charles Leclerc uvedli, že nebudou klečet. Verstappen uvedl, že každý má právo vyjádřit svůj vlastní názor způsobem, který mu vyhovuje.

Právě k tomuto jednání se vyjádřil i slovenský politik Štefan Harabin, který se ve svém příspěvku na FB vyjádřil k trendu posledních týdnů.

„Fandím tomuto mladému ruskému muži a jsem na něj upřímně hrdý jako Slovák a Slovan. Stejně si vážím Raikkonena, Verstappena a Leclerca, kteří si také neklekli. Závodníci mají závodit a nedělat politická gesta, která nesouvisí s jejich sportovní činností. Pokleknutí nikdy nebylo projevem boje proti rasismu,“ uvádí Harabin na začátku příspěvku.

Politik se dále táže, jestli si zmíněná čtveřice pilotů měla kleknout jen proto, že si neoliberální média vymyslela celosvětovou vinu bílé rasy?

Podle něj základní hrdost a sebeúcta nedovolí normálnímu, zdravě myslícímu člověku kleknout a projevit tak porobu a méněcennost. „Chvála Bohu ještě existují normální lidé,“ dodává a pokračuje, že hnutí, před kterým skoro každý klečí, je bez sebemenších pochybností rasistické, protože už v názvu má jednu preferovanou barvu pleti. Klečící vědomě nebo nevědomě zjevně podporují rasismus. Název nerasistického hnutí by podle slovenského politika musel znít ALL LIVES MATTER – tedy všeobecná úcta k životu jako takovému. Člověk, zvíře, strom… A úcta k takovému životu je vyjádřením úcty k Bohu.

„Podle logiky superliberálů by před námi Slovany měl klečet celý svět. Čekám proto v této souvislosti hlavně reakci Němců, Britů, Francouzů a Italů. Důvody nepokleknutí Daniil Kvjat nemusel vysvětlovat, ale když už tak učinil, svědčí to o velikosti jeho duchovního rozměru, osobnostní integrity a o tom, že si zachoval své zdravé sebevědomí, hrdost a důstojnost,“ pokračuje Harabin.

Ruský pilot Daniil Kvjat po nedělní Velké ceně Štýrska okomentoval, proč již druhý závod nepoklekl jako většina pilotů.

„Když navrhli v boji proti rasismu pokleknout, bylo to pro mě trochu nepochopitelné. Protože je to proti mé ruské mentalitě, kdy Rusové poklekávají pouze před vlastí, vlajkou a Bohem,“ okomentoval své pohnutky ruský pilot Kvjat.

Harabin pokračuje, že slovanské národy nemají s touto neoliberální komedií klečení před někým nic společného. Naopak by podle něj měli klečet osmanští slimáci za zotročování slovanských národů v době vládnutí jejich říše, klečet by měli Anglosasové za vykořisťování a vraždění „méněcenné slovanské rasy“. „My jsme nikdy nikoho nekolonizovali a nemáme potřebu se nikomu omlouvat nebo ještě před někým klečet a kát se za to, co Slované nespáchali,“ píše politik.

Dále upozorňuje na to, že Rusové neměli černošské otroky, nevláčili je v okovech do Ruska, nebičovali je na plantážích a nerabovali jejich surovinové zdroje, jako to celá staletí dělal „uvědomělý“ Západ se svými „vysoce morálními“ hodnotami.

„Anglosasové by chtěli na Slovany hodit vlastní vinu za genocidu Indiánů, Afričanů, Asiatů a za zotročování dalších národů, které bohužel i dnes probíhá novými neokoloniálními metodami, v důsledku kterých ve světě přetrvává hladomor, jím vyvolané války za udrženích jejich světového panství, dominance nad národy. Slované černochy nejen že nezotročovali, dokonce jsme byli zotročováni tmavšími Osmany. Vraždili a zotročovali nás západní běloši. Na dalekém východě to na nás zase zkoušeli Asiaté,“ připomíná historii Harabin.

Na konci příspěvku se Harabin ptá, jestli budou fašističtí ultraliberálové od muslimů vyžadovat, aby si klekali před černochy, protože historicky nesou vinu za otrokářství, protože jako první začali kšeftovat s černochy a lovit je v Africe a prodávat jako otroky, od Osmanů a Tatarů, aby si začali klekat před Slovany a Maďary za staletí zotročování a vraždění, od Němců, včetně Rakušanů, za vyvražďování Slovanů a jejich zotročování během 2. světové války?

„Daniil Kvjat má můj mimořádný respekt a obdiv,“ končí Harabin svůj příspěvek a doufá, že se ruskému pilotovi v nejbližší době na závodech nestane nějaká „nehoda“.

Pokleknutí pilotů F1 v Rakousku

Ruský pilot Alpha Tauri Daniil Kvjat a pět dalších závodníků odmítlo pokleknout před Velkou cenou Rakouska Formule 1 na znak solidarity s bojem proti rasismu a diskriminaci. První závod se v Rakousku konal 5. července, tímto závodem odstartovala letošní sezóna. Podobná situace se opakovalo i před Velkou cenou Štýrska.

Dříve pilot Red Bullu Max Verstappen a závodník Ferrari Charles Leclerc uvedli, že nebudou klečet. Verstappen uvedl, že každý má právo vyjádřit svůj vlastní názor způsobem, který mu vyhovuje. Kromě nich a Kvjata nepokleli též Kimi Räikkönen, Carlos Sainz ml. a Antonio Giovinazzi.

V neděli 12. července se na stejném okruhu konala Velká cena Štýrska. Před startem hlavního nedělního závodu většina pilotů opět poklekla, výjimkou byla čtveřice Kvjat, Verstappen, Leclerc a Räikkönen.