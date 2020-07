Merkelová: Ochrana Evropské unie ze strany USA už není samozřejmostí

„Musíme říct, že po uplynutí 30 let od znovusjednocení Německa a po ukončení studené války svět vypadá úplně jinak. To, co jsme dříve považovali za samozřejmost, jako například to, že Spojené státy budou ochraňovat Evropskou unii – už neplatí,” prohlásila Angela Merkelová na tiskové konferenci s bavorským ministerským předsedou Markusem Söderem.

Německá politička rovněž uvedla, že Evropa včetně Německa v souvislosti s tím musí najít vhodné řešení, které se nebude omezovat na činy jednotlivých států. „Pro nás se toto řešení musí zakládat na společném jednání v rámci Evropské unie,“ tvrdí Merkelová.

Macronovo prohlášení o NATO

V minulém roce francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že Severoatlantická aliance úplně ztratila koordinaci v rámci vojensko-politického bloku. Podobnou situaci označil Macron za „smrt mozku“ NATO.

Tento výrok vyvolal bouřlivou reakci vedoucích představitelů členských zemí aliance. Prezident USA Donald Trump označil slova francouzského prezidenta za „projev neúcty“. Generální tajemník aliance Jens Stoltenberg s jeho slovy také nesouhlasil a zdůraznil, že NATO je schopno se domluvit.

Tehdejší slovenský ministr zahraničních věcí Miroslav Lajčák také nesouhlasil s názorem francouzského prezidenta na stav NATO a domnívá se, že aliance je stále zárukou bezpečnosti.

Turecký prezident Recep Erdogan Macronovi dokonce poradil, aby kvůli těmto slovům „zkontroloval vlastní mozek“. Po tomto prohlášení byl turecký velvyslanec předvolán na francouzské ministerstvo zahraničí.

Nespokojenost Donalda Trumpa

John Bolton, bývalý poradce prezidenta USA Donalda Trumpa pro národní bezpečnost, ve své knize Místnost, kde se to stalo: Memoáry z Bílého domu prozradil, že americký prezident chtěl vyhrožovat dalším členům NATO vystoupením Spojených států z aliance v případě, kdyby odmítly plnit své finanční závazky. Nakonec Trump udělal to, co mu Bolton poradil – deklaroval svou podporu NATO, ale kritizoval ty země v alianci, které mají stále malé obranné rozpočty.

V rozhovoru s novinářem Markem Thiessenem si Trump stěžoval, že 2 % HDP je také málo.

„Byli tam takoví, kteří neplatili téměř nic, a teď platí. A položili mi důležitou otázku: ‚Vystoupil byste...´ a já jsem řekl: ‚Ano, vystoupili bychom.´ A pokud takto neodpovíte, nezaplatí,” řekl Trump, jehož slova cituje Thiessen v článku, který zveřejnil list Washington Post. Na otázku, zda Trump skutečně chce, aby USA vystoupily z NATO, řekl „ne”. „Ne, nechci vystoupit... Ale chci, aby státy platily svůj spravedlivý podíl,” řekl Trump.