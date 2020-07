Babiččin recept na lahodné karbanátky z mletého masa. Stačí přidat jednu surovinu a budete se jen olizovat!

Je známo, že i přes všechny skutečnosti, u babičky chutná vždycky všem nejvíce. Babičky totiž měly možnost po mnoho let sbírat zkušenosti v kuchyni, a tak již mají své vlastní způsoby, jak připravit chutná jídla, kterým je těžké odolat.

A vlastní vychytávky existují i u vaření domácích karbanátků. Stačí jen do mletého masa přidat jednu jedinou surovinu, aby bylo mleté maso šťavnaté a chutné. Jedna z babiček se podělila o své tajemství s médii a prozradila, co by mělo být k mletému masu přidáno, aby nám karbanátky chutnaly jako nikdy předtím. Ukázalo se, že příprava je snazší, než si dokážete představit.

Co potřebujeme?

mleté maso (dle výběru)

cibule

kousek bílého chleba nebo rohlíku (namočeného v mléce)

strouhanka

vejce

rajče

pepř a sůl podle chuti

Jelikož babička měří všechno od oka, tak nejsou uvedeny žádné další podrobnosti týkající se množství daných surovin. Jak zdůraznila, vše závisí na tom, pro kolik lidí dané jídlo připravujeme. Už automaticky ví, kolik čeho potřebuje, aby nakrmila celou rodinu. A nepotřebuje k tomu žádnou váhu. Naznačuje ale, že se můžete řídit zásadou, že 1 kg masa vystačí pro 4 osoby.

Dále uvádí, že všichni v rodině byli vždy překvapeni tím, jak chutné karbanátky připravuje. Proto se všichni ptali, jaké tajemství skrývá její recept. Nikdo nikdy nedokázal její velkolepé jídlo napodobit, ale, jak babička sama zdůrazňuje, je to překvapivě velmi jednoduché. Stačí totiž přidat jen jednu tajnou surovinu, kterou jsou… rajčata!

© Depositphotos / 5PH Karbanátky

Ukázalo se, že babička do mletého masa přidala rajčata, což dělá karbanátky ještě více šťavnaté. Cibule a další koření však účinně maskovaly chuť zeleniny a nikdo nedokázal uhádnout, že je v masové směsi i rajče. Když směs ochutnáte, ani v misce to nepoznáte. Navíc, když se tak podíváte na tento vylepšený recept, v zásadě se moc neliší od toho klasického, jen s jedinou výjimkou – přidáním rajčat.