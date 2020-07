Roskosmos urychluje práce na vytvoření „vodíkové“ rakety Angara-A5V

„Po schůzce ve Voroněži, Dmitrij Rogozin stanovil týmu Kanceláře pro chemické inženýrství úkol, a to urychlit práce na vytvoření nové generace raketových motorů s využitím vodíku a metanu. Cílem je vyvinout těžkou raketu Angara-A5V, a to nejpozději do roku 2025,“ uvádí se ve zprávě.

V roce 2019 generální ředitel společnosti Energomaš , Igor Arbuzov, uvedl, že rozhodnutí o použití vodíkových motorů u rakety Angara zatím nebylo učiněno, a dodal, že bylo rozpracováno na úrovni výkresů.

Motory RD-0150 jsou plánovány pro využití u rakety Angara-A5V v třetí fázi, což umožní, aby se z ní stala raketa s vyšší nosností. Díky vodíkovým motorům by Angara měla vynést na nízkou oběžnou dráhu až 37 tun užitečného nákladu, nikoli jen něco přes 20 tun, jako je běžné u klasické Angary-A5.

Informace o tom, že v Rusku začal vývoj vodíkového motoru pro rakety se zvýšenou nosností, Angara-А5V, oznámil v červnu 2017 Dmitrij Rogozin, který tehdy zastával post vicepremiéra. Dotyčný tenkrát rovněž oznámil, že motor dostal název RD-0150.

Jak uvedl Arbuzov v jednom z rohovorů v roce 2018, pro vývoj vodíkové varianty rakety Angara s motorem RD-0150 je zapotřebí odpovídající řešení společnosti Roskosmos. Pokud bude přijato v blízké budoucnosti, pak bude možné vytvořit variantu pro tuto raketu nejdříve v roce 2024.

Vodíkový motor pro Angaru vyvíjí voroněžská Kancelář pro chemické inženýrství.

Kdy vojáci dostanou rakety Angara?

„Státní kosmické vědeckovýrobní středisko M.V.Chruničeva tento měsíc armádě předá daný letoun. V současné době se vyřizují všechny potřebné dokumenty. Raketa je připravena. Plánujeme, že bude v příštích týdnech zaslána na kosmodrom ministerstva obrany v Plesecku,“ řekl.

Dmitrij Rogozin mimo jiné také prozradil, kdy budou ruskému ministerstvu obrany předány rakety Angara-A5. Podle jeho slov by k tomu mělo dojít již v červenci.

Již dříve zdroj v raketovém a kosmickém průmyslu prozradil, že druhý, a první za šest let, zkušební start nosné rakety Angara-A5 je předběžně naplánován na 3. listopadu 2020. Raketa s posilovacím blokem Briz-M má za cíl vynést na geostacionární orbitu model kosmické lodi.

Připomeňme, že Angara je rodina nosných raket vyvinutých moskevským Státním kosmickým vědeckovýrobním střediskem M. V. Chruničeva. Zahrnuje lehké nosné rakety Angara-1.2, rakety Angara-A3 střední nosnosti, těžké nosnosti Angara-A5 a modernizovanou variantu Angara-A5M, stejně jako raketu se zvýšenou nosností Angara-A5V.