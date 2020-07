Lékařka vysvětlila, jak spát v horku bez klimatizace

„Zvlhčovač v ložnici není nadbytečný. Pokud žádný nemáte, můžete si tam postavit lavor se studenou vodou. Místnost to neochladí, ale aspoň zvlhčí vzduch. Zdá se mi však, že klimatizace je v tomto případě nejlepší možností,“ řekla Maximovová.

Podle ní je třeba v případě absence klimatizace otevírat okna, ale v místnosti, kde se spí, je nutné zavřít okna a zatáhnout závěsy, aby se místnost nezahřívala.

Lékařka také doporučila spát v horku bez přikrývky, případně použít lněnou či bavlněnou přikrývku. Dodala, že za příliš teplého počasí není dobré používat syntetické přikrývky, protože pod nimi pokožka hůře dýchá.

Ekolog odhalil nečekané nebezpečí klimatizace

Klimatizace může způsobit nejen nachlazení. O tom, jak máme tato zařízení užívat bez újmy na zdraví, v rozhovoru pro Sputnik promluvil odborný ekolog, ředitel laboratoře Ekologie životního prostoru Anton Jastrebcev.

„V zimě se klimatizační zařízení obyčejně nepoužívá a na jeho filtrech, roštech a různých vzduchovodech se nahromadí mikroorganismy, pro něž jsou tyto filtry živnou půdou, protože se tam usazuje prach, částice spor, pyl a semena rostlin. Na jaře se toto obrovské množství mikroorganismů začne pohybovat proudem vzduchu po zapnutí klimatizace. Člověk to vdechne, což vyvolává různé záporné reakce včetně alergie a zhoršení chronických nemocí,“ řekl Anton Jastrebcev.

Existuje pojem „ventilátorový syndrom“. Jde o výron velkého množství mikroorganismů, které se nahromadily v klimatizačním zařízení za zimu, při jeho prvním zapnutí na jaře, řekl v rozhovoru pro Sputnik ekolog Anton Jastrebcev.

Abychom těmto záporným následkům zabránili, musíme klimatizaci před prvním zapnutím na jaře dobře vyčistit a vymýt všechny filtry, doporučuje ekolog.

„Jsou na to speciální firmy a služby, můžeme zavolat odborníka, který nám to všechno udělá. Jednoduchá domácí klimatizační zařízení můžeme vyčistit samostatně. V obchodech a na specializovaných internetových stránkách se prodávají čisticí prostředky, hlavně dezinfekční. V návodech k moderním klimatizačním zařízením se to všechno popisuje. Je třeba určitě vymýt zařízení na jaře a možná i na konci sezóny, aby klimatizační zařízení nestálo přes zimu špinavé. V průběhu sezóny záleží všechno na klimatizačním zařízení a na člověku, který ho používá. Alergici musí čistit zařízení častěji,“ podotkl v besedě pro Sputnik Anton Jastrebcev.