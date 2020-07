Trump podepsal zákon o odpovědnosti Číny za počínání proti Hongkongu. Peking slibuje odpověď

„Podepsal jsem dnes zákon a prezidentský výnos o povolání Číny k odpovědnosti za vyvíjení nátlaku na lid Hongkongu,“ řekl Trump novinářům.

Podle jeho slov získal zákon o autonomii Hongkongu podporu obou sněmoven Kongresu. V souladu se zákonem byl také podepsán výnos prezidenta.

„Tento zákon mé administrativě poskytuje nové nástroje pro povolání k odpovědnosti osob a organizací, které se podílejí na likvidaci svobody Hongkongu,“ dodal americký předák.

Zákon o autonomii Hongkongu

Zákon o autonomii Hongkongu schválila nejprve Sněmovna reprezentantů a začátkem července byl zákon schválen Senátem a předložen k podepsání prezidentovi. Dokument předpokládá zavedení sankcí vůči zahraničním osobám a společnostem, které se podílejí na porušení britsko-čínské deklarace z roku 1984 a ústavy ČLR, které určují status Hongkongu jako zvláštní administrativní oblasti Číny.

Nejpozději 90 dní po vstupu zákona v platnost musí prezident zavést proti těmto osobám a s nimi spojeným organizacím sankce, které předpokládají zablokování všech aktiv a nemovitostí v americké jurisdikci a také zákaz jakýchkoli finančních operací s těmito osobami a zákaz jejich vstupu do USA.

Zákon předpokládá také mechanismus zrušení sankcí a vyloučení osob a organizací ze sankčního seznamu. V dokumentu se zvláště zdůrazňuje, že žádné jeho ustanovení nemůže být interpretováno jako „povolení k použití vojenské síly proti Číně“.

Čína zavede proti USA sankce

„Americký návrh zákona zlomyslně očerňuje zákon o národní bezpečnosti Hongkongu, obsahuje hrozby zavedení sankcí proti Číně, vážně porušuje mezinárodní právo a základní normy mezinárodních vztahů a je hrubým zasahováním do záležitostí Hongkongu a do vnitřních záležitostí Číny. Čínská vláda to rozhodně odsuzuje a vystupuje proti tomu,“ okomentovali na Ministerstvu zahraničí Číny přijetí amerického zákona o autonomii Hongkongu.

Zdůrazňuje se, že „pro ochranu vlastních zákonných zájmů podnikne Peking nezbytná odvetná opatření a zavede sankce proti občanům USA a americkým organizacím, které se na tom podílejí“.

Peking nejednou prohlásil, že otázka Hongkongu je vnitřní záležitostí Číny.

Kromě toho podle prohlášení čínského zahraničněpolitického rezortu je Čína připravena čelit cizímu zasahování do záležitostí Hongkongu a jakékoli pokusy USA zabránit realizaci zákona o národní bezpečnosti jsou odsouzeny ke krachu.

Zdůrazňuje se, že „plány USA zabránit realizaci zákona o národní bezpečnosti Hongkongu nebudou nikdy korunovány úspěchem“.

Čínská strana znovu vyzvala Washington, aby „napravil vlastní chyby a neuváděl v platnost takzvaný zákon o autonomii Hongkongu a také zastavil jakékoli zasahování do vnitřních záležitostí země“.

Co se děje v Hongkongu

Před rokem začaly v autonomii protestní akce proti návrhu zákona o extradici, který obyvatelé regionu považovali za podkopání jejích zvláštního statusu. Na pozadí demonstrací byl tento dokument v říjnu roku 2019 odvolán.

Třicátého června nabyl platnosti nový zákon o národní bezpečnosti. Předpokládá zákaz podvratné, separatistické a teroristické činnosti a spolčování s cizinci. Protestní akce pokračovaly a USA obviňují Peking z podkopání autonomie.