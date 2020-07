Ředitel NASA věří, že Rusko podpoří lunární program USA

Ředitel Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) Jim Bridenstine v úterý prohlásil, že i nadále očekává podporu od ruské vesmírné korporace lunárního programu USA nehledě na to, že ji šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin zkritizoval, uvádí agentura Reuters.

Dříve ředitel Roskosmosu Dmitrij Rogozin oznámil, že pro USA je lunární program „více politickým projektem“, který je zaměřený na vytvoření svérázné NATO ve vesmíru, ve které bude Washington hrát hlavní roli.

Šéf NASA v rozhovoru pro agenturu Reuters v úterý řekl, že „vztahy mezi NASA a Roskosmos jsou pevné“, a zdůraznil, že mezinárodní partneři budou hrát klíčovou roli v plánu NASA na vysazení lidí na povrch Měsíce do roku 2024 a budování kosmické stanice na oběžné dráze Měsíce.

„Mám dobré vztahy s Dmitrijem Rogozinem, proto věřím, že budeme mít možnost pokračovat ve spolupráci,“ uvedl Bridenstine.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa dříve informovala o záměru obnovení pilotovaných letů k Měsíci v roce 2024. Nový lunární program byl pojmenován Artemis na počest řecké bohyně lovu a Měsíce, která je sestrou boha Apollona, jehož jménem byl nazván první lunární program USA, v jehož rámci bylo provedeno šest výstupů na Měsíc v 60. a 70. letech minulého století.

Kromě toho USA na selenocentrické dráze plánují vybudovat stanici Gateway a k účasti v projektu zvou partnery z ISS.

Roskosmos urychluje práce na vytvoření „vodíkové“ rakety Angara-A5V

Státní korporace pro kosmické aktivity Roskosmos se rozhodla , že urychlí vývoj nosné rakety Angara-A5V, se zvýšenou nosností a s motorem využívajícím vodík.

„Po schůzce ve Voroněži Dmitrij Rogozin stanovil týmu Kanceláře pro chemické inženýrství úkol, a to urychlit práce na vytvoření nové generace raketových motorů s využitím vodíku a metanu. Cílem je vyvinout těžkou raketu Angara-A5V, a to nejpozději do roku 2025,“ uvádí se ve zprávě.

Motory RD-0150 jsou plánovány pro využití u rakety Angara-A5V v třetí fázi, což umožní, aby se z ní stala raketa s vyšší nosností. Díky vodíkovým motorům by Angara měla vynést na nízkou oběžnou dráhu až 37 tun užitečného nákladu, nikoli jen něco přes 20 tun, jako je běžné u klasické Angary-A5.