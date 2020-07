Trump oznámil, že EU byla vytvořena k získání výhod od USA

„Evropská unie byla vytvořena s tím, aby získávala výhody od Spojených států, vytvořili ji, aby využívali USA, já to vím,“ poznamenal americký lídr.

Americký prezident však neuvedl žádné konkrétní příklady, které by potvrdily jeho pozici.

Za doby prezidenství Trumpa USA vstoupily do obchodní války nejen s Čínou, ale také se státy Evropské unie. Minulý týden USA informovaly, že od 6. ledna 2021 zavádí 25% clo na zboží z Francie. Washington rozhodl o zavedení cla v odpovědi na takzvanou digitální daň. Francie přijala zákon o dani na služby největších digitálních společností, jako jsou Amazon, Apple, Facebook a Google. Tento zákon byl ze strany USA silně kritizován.

Digitální daň v Česku

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová nedávno sdělila, že se koaliční rada dohodla na snížení sazby pro chystanou digitální daň. Z původních sedmi procent se bude jednat o pět.

Podle návrhu by se měla daň vztahovat na všechny internetové firmy v České republice, které mají globální obrat vyšší než 750 milionů eur (19 miliard Kč) a budou mít v Česku roční obrat v minimální částce 100 milionů korun za uskutečněné zdanitelné služby. Konkrétně by se to mělo dotknout takových společností, jako jsou Google, Facebook, Amazon nebo Apple.

Spojené státy se od začátku postavily proti této iniciativě. Před možnými celními opatřeními varoval americký ministr financí Steven Mnuchin a v letošním únoru americký velvyslanec v Česku Stephen King zaslal rozpočtovému výboru dopis, ve kterém upozornil na to, že USA považují 7% sazbu chystané daně za příliš vysokou.