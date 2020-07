Polský prezident Duda se přiznal, že si z něj vystřelili ruští vtipálci

„Během rozhovoru jsem se zorientoval, že něco není v pořádku. Generální tajemník nevyslovuje tak dobře slovo ‚zubrovka‘, přestože hlas byl velmi podobný,“ napsal Duda na svém účtu na Twitteru.

W trakcie rozmowy zorientowałem się, że coś chyba jest nie tak. Sekretarz Generalny nie wymawia aż tak dobrze słowa „żubrówka”, choć głos był bardzo podobny. 😂 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 15, 2020

Nahrávku doprovodil polský prezident smajlíkem „padám smíchy pod stůl“, což je smějící se obličej se slzami.

Předtím prankeři zveřejnili konverzaci na svém kanálu YouTube.

V rozhovoru hovořili o otázkách druhé světové války. Duda k tomu řekl: „Diskutujeme s panem Putinem o historii, obvinil nás z toho, že Polsko zahájilo druhou světovou válku.“

Současně polský prezident zdůraznil, že ačkoliv Rusko významně přispělo k vítězství nad fašismem, okupovalo Polsko. V reakci na to „generální tajemník“ připomněl Lvov, kdysi polské město, které se stalo součástí Ukrajiny.

„To jsou různé věci v chápání historie. Byl to přátelský dárek a Rusové se zabývali okupací,“ řekl Duda.

Poté Vovan a Lexus jménem generálního tajemníka nabídli polskému prezidentovi vrátit Lvov a další města. Duda se několikrát zeptal, co mají na mysli, a pak rozhořčeně zvolal: „Ne, to je Ukrajina! Ne, ne, ne, o tom v Polsku neexistují žádné diskuse, nyní je to součást Ukrajiny a tečka. Ne, ne, ne.“

Během rozhovoru o pandemii koronaviru a situaci v Polsku prezident řekl, že covid-19 neměl žádný vliv na průběh voleb.

„Je těžké říci, co je hlavním zdrojem (dovezených – pozn. red.) případů koronaviru (v Polsku – pozn. red.), možná Ukrajina, protože u nás je mnoho lidí z Ukrajiny, ale celkově nemáme tolik případů,“ došel k závěru.

Jak již dříve oznámila rozhlasová stanice RMF FM, polské tajné služby budou ověřovat skutečnost, že jménem generálního tajemníka OSN hovořili s Dudou ruští prankeři.