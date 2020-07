Další útok na královnu? Světoví vůdci se ocitli pod palbou kritiky v projevu Meghan Markleové

Video s projevem Meghan bylo předem natočeno a nahráno na webové stránky summitu a poté promítnuto v rámci zasedání nazvaného „Čas nastal“. Svůj projev věnovaný účastníkům summitu začala bývalá herečka slovy „chci se s vámi o něco podělit“.

„Je to tak, že všichni ti mocní na chodbách a v sálech, počínaje zákonodárci a světovými vůdci až po vykonavatele vládní moci, všichni tito lidé jsou ve skutečnosti na vás závislí více, než vy jste závislí na nich,“ prohlásila Meghan Markleová.

„Přála bych si, abyste neúnavně pokračovali v posouvání našeho lidstva tímto směrem, kdy jednou bude nastolen inkluzivnější, spravedlivější a empatičtější řád. Musíme nejen přinést debatu do agendy, ale cítit se odpovědnými, když se o rasové spravedlnosti, genderu, změně klimatu, duševním zdraví, životních podmínkách, o občanské angažovanosti, o veřejné službě a mnohém dalším debatuje,“ apeluje Meghan na své posluchače.

„A tady je jedna důležitá věc: oni to vědí. Vědí dokonce i to, že právě vy, kteří jste v mladším věku, zadáváte tón pro změny směrem ke spravedlivější společnosti,“ pokračovala Meghan s tím, že lidstvo zoufale potřebuje podobné aktivisty.

Meghan kromě toho mluvila i o potřebě „utopit hluk“ negativních hlasů, začít mluvit nahlas, a to bez ohledu na to, že by to mohlo být nepříjemné pro ostatní“.

Na adresu těch, kteří mají moc ve svých rukou, Meghan pak doplnila, že „mnozí z nich, ať už jsou lepší nebo horší, nebudou poslouchat, dokud nemusí, protože mají za cíl udržení statusu quo, který je pohodlným stavem pro snadné a předvídatelné řízení“.

„My však stále musíme zpochybňovat existující normy. Takže pokud chceme vytvářet podmínky pro změnu našich standardů, našich politik a našeho vedení, abychom se posunuli ke skutečné reprezentaci a smysluplnému vlivu na struktury rozhodování a moci, musíme i nadále trvat na svých nárocích, vyvíjet nátlak a způsobovat malé nepříjemnosti těm, kteří kladou nově vznikající pravdě odpor,“ uzavřela svůj projev vévodkyně ze Sussexu Meghan Markleová.