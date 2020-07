Lékařka varovala před nebezpečím záděrek

Podle odbornice by záděrky neměly být nikdy ukusovány, protože to vede k nekvalitnímu řešení problému: vytvoří se ranka s potrhanými okraji. Kromě toho se v ústní dutině nachází mnoho škodlivých mikroorganismů, které spolu se slinami mohou pronikat do ranek po záděrkách a způsobit zánět a hnisání.

„Další věcí je nebezpečné hnisání, kdy vzniká paronychie nebo panaritie, vyžadující samostatnou léčbu,“ varuje lékařka.

Šmakovová uvedla, že při oslabeném organismu, s mnoha chronickými chorobami, se záděrky mohou stát vstupem pro různé infekce. Dalšími faktory, které zvyšují pravděpodobnost infekce prostřednictvím záděrek, jsou kontakty s nepříznivými podmínkami životního prostředí.

Uvedla, že při bakteriální příčině hnisání cítíme silnou bolest, v oblasti nehtového valu se objevuje otok a podkožní hnis a v prstu pulzace.

„Taková situace vyžaduje okamžitou návštěvu lékaře, často dokonce chirurga,“ vysvětlila Šmakovová.

Lékařka upozornila, že ve vážných případech může dojít k hnisání celého prstu nebo dokonce několika prstů, přičemž v důsledku masivního pronikání hnisu do krve může vzniknout sepse, což je životu nebezpečný stav.

Ženy mohou kvůli laku přijít o nehty

Stálé prodlužování nehtů a používání gelů vede k tomu, že vlastní nehty se lámou, jsou křehké a přestávají správně růst.

„Pochopte to správně. Já nenabádám ženy, aby si úplně přestaly s lakováním nebo prodlužováním nehtů. Ale alespoň několik měsíců v roce si musí nehty „odpočinout" od lakování a obnovovat se," vysvětlila Natalja Zatorskaja.

Tím vzniká nebezpečí onycholýzy — odlupování nehtové ploténky z lůžka. V interview pro RN to řekla primářka a kandidátka věd Natalja Zatorskaja.

Uvedla také, že nebezpečným faktorem není pouze „chemie", kterou se lakují nehty, ale i nástroje, kterými provádíme manikúru. Každý salón nebo nehtový servis je místem zvýšeného rizika nákazy plísňovými onemocněními a vážnějšími infekcemi. Proto je nutné prověřit, jsou-li v těchto zařízeních dodržována základní hygienická a antiseptická pravidla, jak se sterilizují nůžky, pilníčky atd.

„Stříhat nehty je třeba ostře nabroušenými nástroji podle speciálních pravidel. Stříháme do oválného tvaru na rukách a do hranatého na nohách," řekla Natalja Zatorskaja. „Tím předcházíme zarůstání nehtů. Abychom předešli tvorbě rýh a stratifikaci, je dobrá ochrana nehtů před domácí chemií speciálními rukavicemi, také používajte zvláčňující krémy."