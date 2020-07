Český známý Ivana Safronova musí být vyslechnut v této věci jako svědek, prohlásil advokát

„Pokud se vyšetřovací orgány domnívají, že to byl Laryš, který v roce 2012 naverboval Ivana a obdržel od něho tajné informace v roce 2017, tak ať je vyslechnut jako svědek, je to nutné. Jde o to, že vyšetřovatelé musí mít nějaké důkazy, a ne prostě tak bezdůvodně přilepit nálepku,“ prohlásil advokát.

„Může být vyslechnut v rámci dohody o právní pomoci mezi ČR a RF, může být vyslechnut v České republice, aniž by riskoval, že bude na území Ruské federace obviněn ze špionáže,“ uzavřel advokát.

Pavlov vysvětlil, že takový výslech může být pro Laryše bezpečný, pokud se uskuteční na území České republiky.

Předtím Pavlov uvedl, že podle dopisu Zahraniční zpravodajské služby RF, který je součástí spisu, Safronov údajně předával tajné informace neznámému cizinci, jehož jméno nebylo uvedeno, který pracuje pro českou rozvědku. Příjmení Laryš se však ve spisu neuvádí.

„O Martinovi Laryšovi jsme se doslechli z mediálních zpráv. Osoba s takovým křestním jménem a příjmením se ale v trestním řízení neobjevuje,“ uvedl dotyčný.

Dříve portál Projekt objevil, že Safronov měl známého z České republiky, Martina Laryše, který nějakou dobu pracoval jako novinář v Rusku. Později se v médiích, citujících zdroj ve zpravodajské komunitě, objevily informace, že Laryš byl personalistou českých tajných služeb.

Obvinění Ivana Safronova ze špionáže ve prospěch České republiky

Na internetu lze najít informace o tom, že Martin Laryš je ředitelem Centra pro bezpečnostní analýzy a prevenci, který zveřejňuje zprávy o bezpečnosti ve východní Evropě a v Africe, založené na základě dostupných dat.

Poradce šéfa Roskosmosu a bývalý novinář Ivan Safronov byl zadržen 7. července a na dva měsíce zatčen. Podle údajů FSB byl v roce 2012 naverbován českou tajnou službou, pro kterou ze zištných důvodů shromáždil a předal v roce 2017 jejímu zástupci informace o dodávkách ruských zbraní do Afriky a o působení ruských ozbrojených sil na Blízkém východě, jež jsou státním tajemstvím. Konečným příjemcem utajovaných informací byly Spojené státy americké. V pondělí 13. července vzneslo vyšetřování oficiální obvinění z vlastizrady. Safronov svou vinu popírá. Česká strana odmítla obvinění Safronova komentovat.

Podle Roskosmosu zatčení Ivana Safronova nesouvisí s jeho prací ve státní korporaci. Předtím Safronov pracoval v novinách Vedomosti a Kommersant a zabýval se vojenskou a vesmírnou tematikou. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že zadržení Safronova není spojeno s jeho novinářskou prací.