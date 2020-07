Astronomové objevili dosud neznámý vesmírný fenomén

Astronomové Massachusettského technologického institutu poprvé zaznamenali zánik jasné rentgenové koruny z vysokoenergetických částic kolem černé díry vzdálené od Země 100 milionů světelných let. Příčinou tohoto fenoménu mohla být rozsáhlá katastrofa, která zničila hvězdu. Uvádí se to ve zprávě pro tisk zveřejněné na webových stránkách Phys.org.

Vědci hledali jasné kosmické erupce za pomoci automatického nástroje ASSASN určeného na hledání supernov. Zjistili erupci neznámé podstaty v aktivním galaktickém jádru 1ES 1927+654, které se skládá ze supermasivní černé díry. Jas objektu byl 40krát větší než obyčejně.

Odborníci se domnívají, že k podivnému jevu došlo kvůli hvězdě, která se dostala do gravitačního pole černé díry. Hvězda se mohla dostat do akrečního disku a být roztrhána na kusy, kvůli čemuž se celý materiál disku propadl pod horizont událostí a zmizel z viditelného vesmíru. V důsledku toho se stala černá díra během jednoho roku 10tisíckrát matnější. Podobné změny jasu trvají obyčejně tisíce až miliony let, tvrdí vědci. V daném případě trvalo znatelné snížení jasu nejméně deset hodin.

Po zániku koruny začala černá díra znovu akumulovat materiál z vnějších okrajů disku a produkovat nové vysokoenergetické rentgenové záření , které vyzařuje v blízkosti horizontu událostí. Takže za pouhých několik měsíců byla koruna obnovena a nabyla původního jasu.

Vědci zatím přesně neznají mechanismus vzniku koruny, domnívají se však, že je to nějak spojeno s konfigurací čár magnetického pole, které protíná akreční disk. V blízkosti horizontu událostí se mohou čáry magnetického pole skrucovat a roztrhávat, což napomáhá jejich novému spojování. To zase roztáčí částice v blízkosti černé díry a nutí je k produkování rentgenového záření, které vytváří korunu.