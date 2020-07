Krvavý souboj žraloka a delfína byl nahrán na video. Kdo přežil?

Návštěvníci pláže Long Beach Township v New Jersey v USA tento týden pozorovali, jak se vlny zbarvily dočervena: žralok zaútočil na delfína přímo u břehu. Jejich bitka se objevila na videu.

Videozáznam poskytl Sean Donohue, který tvrdí, že byl svědkem tohoto setkání poblíž 106th Street Beach. Místní média uvádějí, že delfín byl zraněn lodní vrtulí a krev ve vodě vyvolala útok žraloků, ale tyto informace nejsou potvrzené.

Policejní kapitán Kevin Mahon novinářům sdělil, že toho dne bylo v moři spatřeno několik žraloků.

V komentářích pod videem lidé vyjádřili lítost nad osudem delfína.

Živí se žraloci delfíny?

Dané video je vzácným případem, kdy žraloci porazili delfína, ale obvykle se děje opačným směrem.

Žraloci jsou extrémně obezřetné a opatrné bytosti, a zároveň jsou osamělými predátory. Ve větším počtu se shromažďují jen velmi zřídka, s výjimkou období páření, i tehdy se ale prakticky okamžitě odlučují. Nicméně delfíni, na rozdíl od těchto vládců moří, se v oceánech a mořích pohybují ve skupinách a starají se o slabé nebo staré jedince. A samozřejmě společně loví a chrání se před nepřáteli.

Neznamená to ale, že právě delfíni jsou iniciátory útoků na žraloky. Naopak – častěji jako první útočí dravec. Čeká, až nejslabší člen opustí ostatní, a pak začne lov. Sytý a spokojený žralok pak odplouvá pryč.

Ale jakmile si delfíni všimnou svého pachatele, není mu co závidět. Skupina ho okamžitě obklopí a začne jej bít do těla svými silnými zobáky. A protože jsou delfíni velmi inteligentní, nejprve se zaměřují na nejzranitelnější místo dravce – žaberní štěrbiny. Hejno delfínů tak snadno dokáže žraloka zabít, a to zejména proto, že jsou při útoku mnohem silnější a pohyblivější.