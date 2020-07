Média zjistila, kdo stál za hackerským útokem na Twitter

V jeho čele stál uživatel s přezdívkou Kirk, který tvrdil, že pracuje přímo v Twitteru a má interní přístup k uživatelským účtům, píše New York Times s odkazem na hackery zapojené do útoku a screenshoty z korespondence.

Podle New York Times se jim povedlo kontaktovat čtyři hackery, včetně uživatelů s přezdívkami lol a ever so anxious. Kontaktovat samotné hackery pomohl Haseeb Awan, bezpečnostní specialista z Kalifornie. Awan řekl, že byl v kontaktu s hackery, protože se předtím pokusili hackersky zaútočit na jeho společnost.

Podle účastníků události probíhala komunikace mezi hackery prostřednictvím aplikace Discord. V centru celého schématu byl uživatel Kirk. Byl to on, kdo vybral finanční prostředky „z peněženky“, když podvodníci požádali o převod bitcoinů, uvádí se v článku s odkazem na vlastní analýzu transakcí v kryptoměně.

Uživatel lol sdílel screenshoty korespondence s uživatelem s přezdívkou Kirk, ve kterých Kirk tvrdil, že pracuje v Twitteru, takže má přístup k účtům uživatelů sociální sítě. „Kámo, pracuji v Twitteru, neukazuj tuto zprávu nikomu, vážně,“ napsal uživatel Kirk.

Je třeba poznamenat, že před útokem minulou středu nebyl Kirk široce známý v hackerských kruzích. Jeho profil v Discordu byl vytvořen až 7. července. Dokonce i pro ostatní hackery, kteří s ním pracovali, zůstala jeho totožnost neznámá.

Účastníci hackerského útoku se „seznámili“ krátce před zahájením celé operace. Kirk kontaktoval uživatele lol v úterý večer a ve středu pak uživatele ever so anxious na Discordu, kde jim navrhl, aby se stali prostředníky a prodávali účty na Twitteru na internetu, informuje vydání. Uživatelé lol a ever so anxious už měli jistou pověst na webu OGusers.com, kde hackeři prodávají „cenná“ jména uživatelům na sociálních sítích. Taková jména jako @dark, @w, @l, z50 a další, která se skládají z jedné číslice nebo písmena, obvykle přitahují pozornost, čímž se stávají velmi cennými.

Operace ukázaly, jak široký přístup má Kirk k systémům Twitteru. Mohl například rychle změnit základní nastavení zabezpečení pro všechny uživatele a posílat fotografie z interních systémů Twitteru jako důkaz, že ovládá účty.

Jeden z kupujících, který měl přezdívku @6, což je známý hacker PlugWalkJoe, za nímž se skrývá 21letý Brit Joseph O 'Connor, řekl NYT, že podle jiných hackerů získal Kirk přístup k systémům a serverům Twitteru, když se mohl dostat do kanálu společnosti v podnikovém messengeru Slack.

„Lidé, kteří tento případ vyšetřovali, řekli, že to odpovídá tomu, co se jim zatím podařilo zjistit,“ píše deník.

Podle těch, kteří promluvili v novinách, přešel ve středu Kirk k hackerskému útoku na účty slavných lidí, například bývalého prezidenta Baracka Obamy, podnikatele Elona Muska a dalších. Podle uživatele lol stál pouze Kirk za útokem na účty celebrit. Později přestal svým prostředníkům odpovídat.

„Jen jsem chtěl říct svou verzi událostí, protože si myslím, že si můžete objasnit některé věci o mně a (uživateli pozn. red.) ever so anxious,“ cituje NYT slova uživatele lol z Discordu.

Tento uživatel také sdílel s publikací všechny nahrávky konverzací s jinými hackery.

Ačkoliv uživatel lol svou identitu neprozradil, řekl publikaci, že žije v USA a je mu kolem 20 let. Jeho kolega s přezdívkou ever so anxious řekl, že je mu 19 let a žije ve Velké Británii s matkou.

Noviny píší, že se nepovedlo zjistit, kdo za přezdívkou Kirk stojí a ani jeho motivy k útoku.

Dříve neznámí pachatelé provedli hackerský útok na účty řady amerických celebrit. Mezi těmi, kterých se útok dotkl, byli bývalý americký viceprezident Joe Biden, bývalý prezident Barack Obama, zakladatel Tesly a SpaceX Elon Musk, miliardáři Bill Gates, Michael Bloomberg a Warren Buffett, generální ředitel Amazonu Jeff Bezos, rapper Kanye West, Apple, Uber a další.