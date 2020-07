Írán poslal do Francie letové zapisovače z ukrajinského letadla sestřeleného u Teheránu

„Černá skříňka z ukrajinského letadla byla dopravena do Paříže,“ citují diplomata íránské noviny Etemad.

Podle jeho slov to včera učinili představitelé Organizace civilního letectva Íránu, která je zapojena do vyšetřování incidentu, a 20. července začne dešifrování zapisovače.

Boeing 737-800 Ukrajinských mezinárodních aerolinií, který letěl do Kyjeva, havaroval brzy po vzletu z teheránského letiště časně zrána 8. ledna. Zahynulo 176 lidí, byli to občané Íránu, Ukrajiny, Kanady, Velké Británie, Německa, Švédska a Afghánistánu. Íránští vojáci 11. ledna prohlásili, že ukrajinský Boeing byl sestřelen náhodou, a že za to může lidský faktor: letadlo totiž prolétalo v blízkosti íránského vojenského objektu a bylo omylem považováno za „nepřátelský cíl“ – okřídlenou raketu. V Íránu přitom podotkli, že očekávali útok ze strany USA, v souvislosti s tím byly systémy PVO uvedeny do úplné bojové pohotovosti.

Později v lednu íránské úřady oznámily, že podle zprávy Íránské organizace civilního letectva o katastrofě ukrajinského Boeingu bylo letadlo sestřeleno dvěma střelami třídy země-vzduch krátkého doletu z protiletadlového raketového komplexu Tor-M1. Podle zprávy byly dvě střely Tor-M1 třídy země-vzduch vypuštěny na Boeing 737-800 ze severu. Po zásahu oběma střelami začalo letadlo rychle klesat nad obytnou čtvrtí, a pak narazilo na „překážku“ v zábavním parku a spadlo. Letadlo přeletělo fotbalové hřiště, úplně se rozpadlo a vznítilo se.