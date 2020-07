Německu bojuje s Trumpem o 2% výdaje na armádu. Spolková matematika může ohrozit dosavadní existenci NATO

Německo nově požaduje, aby jeho příspěvek do NATO byl počítán podle počtu vojsk, které jsou dávány alianci k dispozici, a ne na základě procentuálních útrat vůči svému HDP.

Standardní pravidlo 2 % HDP vydaných na ozbrojené síly, na němž trvá americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa, již není správným a přesným způsobem, jak počítat příspěvek každé země do společné obrany NATO, prohlásila německá ministryně obrany Annegret Kramp-Karrenbauerová.

Ta uvedla, že dvouprocentní výdaje na zbrojení jsou číslo, které ztrácí relevanci s ohledem na to, že koronavirová krize zasáhla hospodářství mnoha států, což se odrazilo právě na jejich velkosti HDP. Navrhla používat jiné metody počítání vkladu do aliance.

Ve skutečnosti „vyšší procento může být dosaženo bez de facto vyšších peněžních vkladů do obrany“, uvedla německá ministryně obrany. Německá armáda bude podle jejích slov v roce 2030 schopna poskytnout zhruba 10 % svých kapacit pro operace NATO. Neuvedla ale konkrétní počty vojáků či techniky, které těchto 10 % mají tvořit.

Podle jejích slov bude Německo „benefitovat z 90 % kapacit, které poskytnou ostatní“.

Koncept německé ministryně obrany vysvětlili jiní němečtí činitelé. Dvouprocentní hranice „není dostatečný indikátor s ohledem na pád HDP kvůli koronaviru“, prohlásil vysoce postavený německý politik Peter Tauber pro média.

Podle tohoto nového indikátoru bude, podle jeho názoru, lépe vidět, kdo kolik přispívá do aliance.

Odklon od vydávání 2 % HDP se nesetkává s pochopením u amerického prezidenta Donalda Trumpa, který opakovaně prohlašoval, že přítomnost amerických vojáků má svoji cenu. Členy NATO žádal, aby dostály svým závazkům na vydávání 2 % HDP na obranu, cíleně přitom poukazoval právě na Německo.

Německo, podle názoru amerického prezidenta, mělo výhody díky přítomnosti amerických vojáků na jeho území, a to nehledě na velmi malé vlastní útraty na zbrojení. Země nakonec couvla a souhlasila s nárůstem vojenských výdajů tak, aby 2 % dosáhla v roce 2031.

Stažení vojsk z Německa

Trump v minulosti ohlásil stažení asi 10 000 amerických vojáků z Německa. Někteří mají směřovat do Polska, jiní do východní Evropy. Zbytek domů do USA.