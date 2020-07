Paul McCartney a Ringo Starr nahráli společné album

Podle publikace se hudebníci nedávno setkali ve studiu, kde nahráli novou verzi písně A Beautiful Night, která bude součástí kompilace. McCartney uvedl, že Starrovi dlouho nabízel, aby pracovali na společném projektu. V důsledku toho se rozhodli vytvořit aktualizovanou verzi písně A Beautiful Night, která se poprvé objevila na albu Flaming Pie v roce 1997.

Když mluvil o svých vzpomínkách na nahrávku, McCartney uvedl: „Říkal jsem Ringovi léta, že by bylo skvělé něco udělat, protože jsme nikdy neudělali mnoho práce společně kromě Beatles.“

„Jednou v noci mi Jeff (Lynne, vedoucí a jediný stálý člen skupiny Electric Light Orchestra) navrhl: proč tam Ringa nevezmeš? A já jsem řekl: no tak jo. Prostě se to tak nějak stalo.“

„Měl jsem píseň Beautiful Night, kterou jsem napsal před několika lety. Vždycky se mi to líbilo, ale cítil jsem, že nemám správnou verzi,“ pokračoval.

„Tak jsem vytáhl tuhle písničku, když přišel Ringo, a hned to bylo jako za starých časů,“ uvedl McCartney.

McCartney vysvětlil, že dvojice udělala několik změn v původní písni, ale užili si společné práce natolik, že se rozhodli dělat více společných věcí.

„Když jsem nebyl u mikrofonu, v sólových přestávkách, tak jsem se otočil a díval se na toho chlapa, jak bubnuje. A já si říkám, můj bože, vzpomínky, on na bicí a já na basu, život, který se tady děje,“ dodal.

„Takže je to trochu druh magie. A on a já jsme na to teď dost citliví, protože to bychom i měli. To bychom měli. Ty roky jsou emocionální věci, pokud nic jiného,“ uzavřel.

McCartney také oznámil vydání nového videoklipu písně.

Album také obsahuje demo skladby z roku 1995, alternativní nahrávku Run Through a Oobu Joobu Part 5, kde je tématika Beautiful Night, alternativní mixy a nahrávky rozhovorů s McCartneym a Starrem, kteří mluví o dané písni.