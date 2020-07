„Šla k cíli.“ Kolegové promluvili o zemřelé krasobruslařce Aleksandrovské

Zdroje v policii informovaly Sputnik, že v Moskvě bylo nalezeno tělo Aleksandrovské. Podle slov zdroje dívka spáchala sebevraždu. Ve svém dopise na rozloučenou napsala pouze jedno slovo: „Miluji.“

Epileptické záchvaty

Trenér krasobruslařky Andrej Chekalo řekl, že světová šampionka juniorů trpěla epilepsií a lékaři jí doporučovali, aby s krasobruslením přestala.

„Naposled jsme trénovali asi 10. ledna. Tehdy měla záchvat. Odvezli ji na pozorování. To bylo před šampionátem čtyř kontinentů. To byly velmi důležité závody pro Káťu, (…) kde bylo nezbytné dobře vystoupit,“ řekl Sputniku.

Kvůli záchvatu dívka nepřišla na trénink. Její matka, která se v tu dobu nacházela s ní doma, zavolala záchranku a Aleksandrovská ležela dva týdny v nemocnici.

Lékaři tehdy říkali, že k podobnému incidentu může dojít kdykoli.

Její partner Harley Windsor prohlásil, že pokud by nedošlo k tragédii, tak by se dvojice připravovala na olympiádu v roce 2022. Přestávku v tréninku vysvětlil epidemií koronaviru, kdy byl nucen vrátit se zpět do Austrálie.

„Ano, já jsem věděl o jejích mentálních problémech. Nic ale nenasvědčovalo myšlenkám o sebevraždě. Byl to spíše emocionální stres vyvolaný krasobruslením, ale i osobními problémy. Nemohu přesně vědět, jakými konkrétně,“ řekl pro Sputnik.

Podle slov blízkých se dívka nacházela v depresích. Krasobruslařka údajně nemohla najít sebe sama a cítila se sama. Podle její kamarádky Veroniky, kterou citoval ruský Pátý kanál, u ní psychické potíže vznikly před pěti lety, po smrti jejího otce.

Šok

Krasobruslařka Taťána Volosožarová vyjádřila blízkým soustrast.

„Je to taková šoková událost. Hodná holka, klidná, odpovědná sportovkyně. Vždy šla ke svému cíli. Výsledky pro ni byly důležité. Hodná holka to byla,“ cituje její slova ruský kanál 360.

Dodala, že o jejích psychických problémech věděla. Informace o její sebevraždě pro ni ale byly šokem.

Soustrast vyjádřila také další krasobruslařka – Jevgenija Medveděva.

Jak informoval ruský televizní kanál REN TV, matka Aleksandrovské byla hospitalizována v psychiatrické léčebně. Po zprávách o sebevraždě dcery prošla šokem.