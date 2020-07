Ukázalo se, že mumie v izraelském muzeu je falešná

Uvádí se, že egyptský sarkofág v podobě boha Usira s „mumií“ a ještě jeden malý sarkofág, které jsou asi tři tisíce let staré, byly po dlouhou dobu součástí izraelského archeologického muzea, ale jeho zaměstnanci pochybovali o pravosti úředních záznamů o tom, že v nich byla uložena mumifikovaná srdce.

Předpokládalo se, že ve větším sarkofágu může být mumifikované dítě.

Sarkofágy byly odeslány na expertízu, kde byly zkoumány pomocí počítačové tomografie. Větší mumie se ukázala jako podoba člověka vyrobeného z bláta a obilí. V menším sarkofágu byl v podobě Hora, tedy boha nebes, Slunce a světla, nalezen mumifikovaný pták, podle vědců to byl sokol.

„Ve starověkém Egyptě, když byla vytvořena hrobka pro člověka, tam (Egypťané, pozn. red.) umístili určité artefakty a dokonce i některá zvířata spolu s mumifikovanými pozůstatky. A ptáci ve starověkém Egyptě hráli velmi důležitou roli, protože se věřilo, že jsou ochránci, byli často umístěni do hrobů s faraony,“ řekla Marcia Javittová, jedna z vědců, kteří se účastní studie.

„Staří Egypťané mumifikovali mnoho zvířat – ptáky, kočky, krokodýly, ryby a mnoho dalších,“ řekla expertka.

Okolnosti, za kterých byly mumie původně objeveny před cestou do muzea, zůstávají nejasné. Co se týče stáří, to je odhadováno asi na 2500 a 3000 let, uvedl tým.

Vědci poznamenali, že jsou velmi nadšeni výsledky a mají v úmyslu pokračovat ve studii.

Doktorka Javittová a kolegové v muzeu se mají příští týden znovu sejít a prozkoumat původ mumií.

„Můžeme být anatomičtí detektivové a oni mohou být zase archeologičtí, pak můžeme dát dohromady zajímavý příběh z této spolupráce,“ dodala.