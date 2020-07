Vědci představili novou teorii o původu vody na Zemi

Vědci zjistili, že mezihvězdná organická hmota by mohla produkovat hojné zásoby vody ohříváním, což naznačuje, že organická hmota by mohla být také zdrojem pozemské vody.

Na naší planetě je velká řada záhad týkající se například původu vody. Aktivní studie naznačují, že pozemská voda byla na planetu přinesena ledovými kometami nebo jistými meteority, které pocházely zvnějšku „sněžné čáry“, což je hranice, za níž může led kondenzovat kvůli nízkým teplotám. Novější studie však poskytly pozorování, která se staví proti teorii komety, ale stále nenavrhují věrohodnou náhradu zdroje pozemské vody.

„Doposud bylo věnováno mnohem méně pozornosti organické hmotě ve srovnání s ledem a křemičitany, i když je jich vevnitř sněžné čáry dostatek,“ říká planetární vědec Akira Kouchi na Univerzitě Hokkaido.

V nové studii zveřejněné v časopise Scientific Reports skupina vědců vedená planetárním vědcem Kouchim ukazuje, že zahřívání mezihvězdné organické hmoty při vysoké teplotě by mohlo zapříčinit vznik vody a oleje. To naznačuje, že voda by mohla být produkována uvnitř sněžné čáry, bez jakéhokoliv přispění komet nebo meteoritů.

Jako první krok vytvořili vědci obdobu organické hmoty v mezihvězdných molekulových mracích pomocí chemických činidel. Při výrobě této obdoby se vědci odkazovali na analytická data mezihvězdných organických látek vyrobených pomocí UV záření na směs obsahující H2O, CO, a NH3, která napodobila jeho přirozený syntetický proces. Pak postupně zahřívali obdobu organické hmoty z 24 na 400 stupňů pod tlakem v diamantové kovadlině. Vzorek byl jednotný až do 100 °C, byl však rozdělen do dvou fází při 200 °C.

Při teplotě přibližně 350 °C se začaly tvořit kapičky vody a s rostoucí teplotou se zvětšovala velikost kapiček. Při 400 °C se kromě kapiček vody produkoval černý olej.

Skupina provedla podobné experimenty s větším množstvím organické hmoty, které měly stejný výsledek, a získala se voda a olej. Jejich analýza absorpčních spekter odhalila, že hlavní složkou tekutého produktu byla čistá voda. Chemická analýza daného oleje navíc prokázala podobné vlastnosti jako má surová ropa nacházející se pod zemí.

„Naše výsledky ukazují, že mezihvězdná organická hmota uvnitř sněžné čáry je potenciálním zdrojem vody na Zemi. Abiotická tvorba ropy, kterou jsme pozorovali, navíc naznačuje rozsáhlejší zdroje ropy, než se dříve mysleli,“ říká vědec.

„Budoucí analýzy organické hmoty ve vzorcích z asteroidu Ryugu by nám měly pomoci pokročit v našem chápání původu pozemské vody,“ uzavřel.