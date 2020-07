Pentagon požaduje vyšší výdaje na zbrojení NATO pro „odstrašení“ Ruska

Během tohoto měsíce generální tajemník NATO Jens Stoltenberg prohlásil, že aliance věří v dialog s Ruskem, aby bylo možné se vyhnout novému závodu ve zbrojení, jenž by byl „drahý a nebezpečný“.

Nehledě na vyjádření Stoltenberga, americký ministr obrany Mark Esper vyzval NATO k vyšším výdajům na zbrojení, aby bylo možné zadržovat „hlavní strategické soupeře“ Washingtonu, včetně Ruska, stojí ve vyjádření Pentagonu.

„Potřebujeme odstrašit Rusko. Potřebujeme posílit NATO a, znovu, posílit naše partnery při našem pohledu do budoucnosti,“ prohlásil Esper v nedělním telefonickém rozhovoru.

Rusko popsal jako „o trochu menší výzvu než Čínu“, o které šéf Pentagonu řekl, že „má ambice svrhnout USA v regionu a možná i na celém světě“.

Při hovoru o NATO prohlásil, že se jedná o „klíčovou“ organizaci pro zajištění bezpečnosti Evropy a dodal, že USA by měly nadále pracovat se spojenci a pracovat na „alianční připravenosti“.

„To je vše počínaje ujištěním, že naši spojenci a partneři utrácejí alespoň 2 % (HDP) na obranu. V posledních letech jsme v tomto směru udělali velký pokrok, ale více, o mnoho více se ještě musí udělat,“ dodal.

Esper prohlásil, že vyšší utrácení NATO vítá, a že peníze mají směřovat na prostředky odstrašení. Členové NATO uvedli, že 2 % HDP vydávaných na obranu dosáhnou k roku 2024, Německo doufá, že se mu této hranice podaří dosáhnout v roce 2031.

Tato vyjádření šéfa Pentagonu přišla jen několik týdnů poté, co generální tajemník NATO uvedl, že věří v dialog s Moskvou, aby bylo možné se vyhnout novému závodu ve zbrojení.

„Věříme v dialog s Ruskem. Věříme v kontrolu zbraní. Nové závody ve zbrojení by byly nebezpečné a velmi drahé. Proto nadále tvrdě pracujeme na kontrolování zbraní spolu s Moskvou, což je částí toho, co my označujeme za duální cestu, dialogový přístup k Rusku,“ prohlásil Stoltenberg na začátku července.

Podle názoru Ruska NATO obviňuje Moskvu, že přestavuje nebezpečí, aby aliance mohla nadále umísťovat vojska podél ruské hranice.