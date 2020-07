Budou princ Harry a princ William schopni obnovit vztahy?

Dickie, tiskový mluvčí královny od roku 1988 do roku 2000, se domnívá, že bratři by měli prodiskutovat všechna nedorozumění, kvůli úzkému poutu, které sdílejí nad tragédií své zesnulé matky princezny Diany.

Zvěsti o roztržce mezi vévodou z Cambridge a vévodou ze Sussexu se objevily v roce 2018 po zprávách, že William dal Harrymu nevítané rady ohledně vztahů, než seodstěhovali z Kensingtonského paláce, aby žili na hradě Windsor.

Harry a Meghan se přestěhovali do LA na začátku roku poté, co odstoupili z královské rodiny, aby se věnovali životu mimo střed pozornosti a pokračovali v práci na různých charitativních organizacích.

Dickie Arbiter, který se zabýval pokračujícími zvěstmi, řekl týdeníku US Weekly: „Doufám, že urovnají svůj rozkol, protože mezi bratry, zejména těmi dvěma bratry, kteří prošli takovým traumatem spolu se smrtí své matky, [princezny Diany], by neměla být špatná krev.“

"Harry je v Los Angeles a William a Catherine jsou ve Velké Británii, je tu velký oceán, hodně země mezi, a to nebude vyřešené, dokud se skutečně sejdou a Harry se vrátí do Velké Británie," řekl.

A dodal: „To je otázka za milion dolarů. Takže pokud mluví po telefonu, no, to je krok správným směrem, ale bylo by hezké, kdyby se skutečně setkali.“

Zvěsti o královské roztržce mezi bratry a jejich manželkami začaly létat poté, co se objevily zprávy, že Meghan a Harry se v roce 2018 odstěhovali z Kensingtonského paláce, aby se dostali domů ve Windsoru.

Tam byly tvrzení, že Kate se stala emocionální po situaci s princeznou Charlotte, před svatbou Meghan a Harry v květnu loňského roku. Stejně tak vznikaly třenice mezi páry i kvůli jiným věcem.

Zdroje pak tvrdily, že Meghan byla "otrávená" z toho, že se nemůže "postavit sama za sebe", jak vyžaduje královský protokol, aby udržovala ticho uprostřed zvěstí o napětí mezi švagrovými.

Nicméně, královští zasvěcenci v té době trvali na tom, že nedošlo k žádné roztržce, ale přiznali, že dvojice jsou "velmi odlišní lidé".