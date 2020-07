Duka: Požár katedrály v Nantes považuji za druhý útok na naši civilizaci

Kardinál Dominik Duka se vyjádřil k požáru ve francouzské katedrále v Nantes. Poté, co shořela katedrála Notre Dame v Paříži, považuje požár v Nantes za druhý útok na samu podstatu naší civilizace. Je prý otřesen.

„Musím přiznat, že další požár význačné katedrály ve Francii ve většinově katolické oblasti Nantes se mnou mohutně otřásl. Celý život věřím, že patříme do kulturní oblasti západní křesťanské civilizace, která se zrodila ve 13. století a která stojí na třech pilířích: katedrála, univerzita a špitál. Studium, věda, víra a charita (pomoc bližnímu). Loňský požár Notre Dame v Paříži byl chápán širokou veřejností jako něco, co bychom mohli srovnat se zapálením Alexandrijské knihovny a dlužno dodat, že jsem dodnes nenalezl uspokojivý závěr vyšetřování jeho příčin. Do dnešního dne neznáme příčinu požáru v Notre Dame. Ptejme se, jak k tomuto požáru mohlo dojít. Zároveň vyzývám tisk, aby o těchto událostech přinášel pravdivé a poctivé svědectví, bez zámlk a apeluji na úřady, aby byly ke svým občanům upřímní,“ napsal na svém blogu na portálu Aktuálně kardinál Dominik Duka.

Kardinál poukazuje na skutečnost, že vysokým tempem roste počet útoků proti evropským katolickým objektům a věřícím.

„Dnes je jisté, že katedrála Notre Dame požár přežila a přečkala i následný útok těch, kteří by ze starobylé katedrály chtěli udělat obchodní centrum či něco jako lunapark. Nyní tu máme nový požár katedrály, tentokrát bezpochyby úmyslně založený. Víme také, že v předchozích letech ve Francii proběhly útoky na množství význačných francouzských kostelů, včetně podlé vraždy samotného kněze Jacquese Hamela, v moment sloužení bohoslužby. Čísla útoků vůči křesťanským kostelům a židovským synagogám dosahují enormní výše,“ uvedl.

Podle jeho názoru hrozí, že Západ shoří podobně jako budova Říšského sněmu. Varoval před ztrátou kulturní identity a výdobytků naší civilizace.

„Požár katedrály v Nantes považuji za druhý útok na naši civilizaci. Pokud se někdo domnívá, že jsem nepřítelem západní civilizace, tak ho mohu ujistit, že v takovém případě bych musel být členem organizací a ideologií, se kterými po celý život vedu zápas o svobodu a se kterými bojoval už můj otec, i dědeček,“ napsal kardinál a obratem dodal: „Budeme-li k ničení symbolů naší civilizace mlčet, tak shoříme podobně jako Alexandrijská knihovna či Reichstag. Uvědomme si, že v takovém případě skončí všechny naše výdobytky, jako je demokracie, úcta k lidským právům i vzájemné toleranci v odlišnostech.“

Katedrála v Nantes

Před dvěma dny vypukl požár v katedrále Petra a Pavla v Nantes. Požár byl uhašen. Požár se vyšetřuje jako možný žhářský útok. Plameny se uvnitř katedrály objevily v sobotu krátce před osmou ráno. Hasiči během odpoledne dostali oheň pod kontrolu a do večera ho kompletně uhasili. Nezabránili však zničení velkých varhan. Požár také poškodil vitrážová okna.

V souvislosti s požárem byl již jeden muž zadržen. Jednalo se o migranta z Rwandy. Ten byl ale později propuštěn, jak potvrdila místní prokuratura. Ta upozornila na skutečnost, že spojovat muže s požárem je předčasné.