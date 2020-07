„Bez Visegrádské skupiny k ničemu nedojde.“ Polský premiér výsledky summitu označil za finanční úspěch

Premiér Polska Mateusz Morawiecki na tiskové konferenci po čtyřdenním summitu Evropské unie v Bruselu ocenil společnou práci Visegrádské skupiny, díky které podle něho bylo dosaženo velkého úspěchu.

„Evropa potřebuje obrovské investice. Společná práce Visegradské skupiny a koordinace naší společné činnosti vedly k tomuto velkému úspěchu. Je to velký úspěch z finančního hlediska,“ uvedl Morawiecki a zdůraznil také důležitost dosažení dohod o kontrole rozpočtových prostředků.

Polský premiér také uvedl, že sever Evropy s jihem projednával vyčlenění co nejnižší částky dotací. „A my jsme chtěli, aby byla co největší,“ dodal premiér a dodal, že Visegrádská skupina byla uprostřed v roli jakéhosi prostředníka.

Morawiecki novinářům uvedl, že v Bruselu dojednaná dohoda dá Polsku 124 miliard eur v podobě nepřímých dotací, s privilegovanými půjčkami to bude 160 miliard eur.

Polský politik také připomněl, že v oblasti právního státu se Polsku podařilo vyhnout přímého spojení této otázky s vyčleněním evropských rozpočtových prostředků.

„Navíc jsme se dohodli s právními službami, že tento mechanismus, který má být vypracován, bude zároveň hodnocen Evropskou radou,“ vysvětlil.

Nakonec polský premiér uvedl, že bez Visegrádské skupiny to nepůjde.

„Bez souhlasu Maďarska, bez souhlasu Polska, bez Visegrádské skupiny k ničemu nedojde,“ uvedl Morawiecki.

Spokojenost premiéra Babiše

V příštích sedmi letech z rozpočtu Evropské unie, který byl navýšen o fond pokrizové obnovy ekonomik, bude Česko čerpat přes 960 miliard korun. Dalších 15,4 miliard eur si ČR bude moci půjčit za výhodných podmínek v rámci fondu. Novinářům to na závěr bruselského summitu oznámil premiér Andrej Babiš.

„Výsledek summitu EU je pro Česko dobrý, mám z toho radost,“ uvedl Babiš. Česko si proti končícímu sedmiletému období polepší téměř o čtyři miliardy eur. V rámci budoucího rozpočtu ČR dostane 27 miliard, z fondu bude možné čerpat 8,7 miliardy.

Česko si může vybrat i svůj podíl z balíku úvěrů, to však podle premiéra bude záležet na tom, za jakých podmínek si nakonec Evropská komise na finančních trzích peníze vypůjčí.

Babiš také uvedl, že je důležité, že si Česko vyjednalo možnost převádět až 25 procent příspěvků mezi jednotlivými strukturálními fondy podle svých potřeb.

„Je potřeba naši ekonomiku restrukturalizovat, musíme se soustředit hlavně na investice, musíme se soustředit na naše zdravotnictví,“ uvedl Babiš některé z českých priorit.