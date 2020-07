Onkoložka vysvětlila přínos vody pro střeva

Onkoložka Elena Smirnova promluvila o přínosu vody pro zdraví střev a dodala, kolik vody by měl člověk vypít. Podle ní pomocí vody krev dodává živiny a kyslík do buněk, stejně jako pomáhá odstraňovat toxiny z těla. Kromě toho změna pitného režimu pomáhá bojovat proti zácpě, poznamenala lékařka.

„Mezitím mi často psychicky docela zdraví pacienti říkají, že nechtějí pít. A pokud se nenutí, nemusí pít vůbec," napsala na Instagramu.

Smirnova kritizovala tento přístup a zdůraznila, že tělo neustále ztrácí vlhkost, zejména v létě, takže doplnění zásob vody je velmi důležité.

Když už mluvíme o normě pití vody, doporučila se zaměřit na pocit žízně.

„Když tělo cítí nedostatek tekutiny, vysílá signál do mozku a cítíme žízeň. To je jediné kritérium, kdy a kolik toho máte vypit," uzavřel odborník.

Potraviny, které pomohou, aby vaše střeva dobře fungovala

Elena Smirnova vyjmenovala potraviny, které pomohou zlepšit fungování střev a činnost metabolismu.

Lékařka doporučila začínat ráno sklenicí vody. Není však třeba přidávat citron do vody kvůli jeho agresivitě pro sliznici a med.Na snídani doporučila jíst bílkoviny (vhodný tvaroh nebo vařená vejce) nebo pomalé sacharidy (kaše), stejně jako nezapomeňte zahrnout zeleninu.

Uvedla také, že oběd by mělo být největší jídlo. Mělo by obsahovat bílkoviny ve formě masa nebo ryb a pomalé sacharidy. Stojí také za to přidat nízkotučnou polévku a salát z čerstvé zeleniny.

Také podle lékaře potřebujete ovoce, například pečené jablko, ovocný salát s jogurtem nebo kefír se sušeným ovocem.

Večeře podle jejího názoru má být bez složitých příloh a základem tohoto jídla by měly být také bílkoviny a zelenina, jako je kuřecí filé, květák nebo zeleninový guláš. V noci nabídla vypit sklenici čerstvého kefíru nebo jogurtu.

Jaké populární potraviny způsobují střevní problémy

Vědci z Univerzity státu Georgia ve Spojených státech vyjmenovali produkty, které mohou způsobovat zánět střev. Studie vědců je publikována v časopise PLOS One.

Specialisté analyzovali výsledky amerického každoročního národního průzkumu zdraví a dospěli k závěru, že lidé, kteří pravidelně konzumují sýr, sušenky, hranolky a také sycené a energetické nápoje, trpí častěji zánětem střev.

Kromě toho mohou tyto produkty vést k rozvoji kolitidy a Crohnovy choroby, uvádí se ve studii. V rámci prevence doporučují vědci doplnit svou stravu o různé druhy ovoce a zeleniny, jakož i jídla z neleštěných obilovin a celozrnné mouky.