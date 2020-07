Američtí policisté zaútočili na ruské novináře, kteří informují o protestech v Portlandu

Ruští novináři natáčeli reportáž o nepokojích, jejichž účastníci obklíčili místní soud. V budově byly federální složky bezpečnostních sil, které byly do města převeleny i přes nespokojenost místních orgánů.

Kameraman ruské televizní stanice Pervyj kanal Vjačeslav Archipov, který natáčel pokus protestujících o zapálení vchodu soudní budovy, byl zasažen do paže obuškem, vzali mu kameru a rozbili ji o silnici. Samotný novinář byl povalen na zem. Jeho kolegyně Julie Olchovská natáčela na svůj telefon stejnou scénu. Policista ji při útoku zezadu vzal telefon, popadl ji za hlavu a odtrhl jí helmu. Novinářka se také nadýchala slzného plynu a potřebovala pomoc místních lékařů dobrovolníků.

Není to poprvé, kdy byli novináři zraněni americkými policisty. 31. května byl korespondent RIA Novosti Michail Turgijev, který informoval o protestech v Minneapolisu, napaden policií. Nastříkali mu pepřový sprej do tváře poté, co jim ukázal svůj novinářský průkaz a představil se jako novinář. Policie zacházela s nacházející se poblíž skupinou amerického televizního kanálu VICE stejným způsobem.