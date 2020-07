Rusko zaslalo nótu Ministerstvu zahraničí USA po policejním útoku na novináře

K incidentu došlo při protestech v Portlandu. Novináři natáčeli zprávu o nepokojích, jejichž účastníci obklíčili místní soud. V budově sídlily federální bezpečnostní síly, které vstoupily do města nehledě na nespokojenost místních orgánů. Oba napadení novináři měli na sobě visačky s nápisem „Tisk“.

„Požadovali jsme, aby bylo provedeno důkladné vyšetřování a byli jsme informováni o jeho výsledcích. Připomněli jsme, že jsme dosud nedostali odpověď na předchozí nótu z 31. května, týkající se policejního útoku na Michaila Turgijeva z RIA Novosti v Minneapolisu," uvedl Antonov ve svém prohlášení na stránce velvyslanectví na Facebooku.

Podle něj bude velvyslanectví usilovat o to, aby incident v Portlandu vzaly v úvahu organizace pro lidská práva, sledující porušování práv pracovníků médií.

Mluvčí Ministerstva zahraničních věcí RF Maria Zacharovová uvedla, že ministerstvo bylo nuceno obrátit se na mezinárodní organizace za účelem ochrany práv a svobod pracovníků tisku.

Dříve oficiální zástupce generálního tajemníka OSN Stéphane Dujarric vyzval k vyšetřování všech případů utlačování novinářů ze strany bezpečnostních orgánů nebo demonstrantů.

Útok na ruské novináře

Kameraman ruské televizní stanice Pervyj kanal Vjačeslav Archipov, který natáčel pokus protestujících o zapálení vchodu soudní budovy, byl zasažen do paže obuškem, vzali mu kameru a rozbili ji o silnici. Samotný novinář byl povalen na zem. Jeho kolegyně Julie Olchovská natáčela na svůj telefon stejnou scénu. Policista ji při útoku zezadu vzal telefon, popadl ji za hlavu a odtrhl jí helmu. Novinářka se také nadýchala slzného plynu a potřebovala pomoc místních lékařů dobrovolníků.

Není to poprvé, kdy byli novináři zraněni americkými policisty. 31. května byl korespondent RIA Novosti Michail Turgijev, který informoval o protestech v Minneapolisu, napaden policií. Nastříkali mu pepřový sprej do tváře poté, co jim ukázal svůj novinářský průkaz a představil se jako novinář. Policie zacházela s nacházející se poblíž skupinou amerického televizního kanálu VICE stejným způsobem.