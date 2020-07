Chrám Hagia Sofia se dnes otevřel jako mešita a po 86 letech se v něm konala první modlitba. Video

Nová informační cedule

Modlitby se zúčastnil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, který před zahájením bohoslužby pronesl Al-Fátihu, což je první súra z Koránu. Událost byla vysílána na velkých obrazovkách nainstalovaných na náměstí. Věřící, kteří na místo přišli podívat se na záznam, vítali tureckého vůdce pokřikem Alláhu Akbar.

„Přijměte, Alláhu, úsilí všech, především našeho prezidenta, jako dar, že se Hagia Sofia stala mešitou. Všichni se z této transformace společně radujeme,“ řekl předseda náboženského úřadu Diyanet, Ali Erbaş, který vedl bohoslužbu.

Turecké orgány dbaly na zvýšená bezpečnostní opatření, a to v souvislosti se slavnostním zahajovacím ceremoniálem potvrzujícím přeměnu chrámu Hagia Sofia na mešitu. Do akce bylo zapojeno asi 17 tisíc policistů, na střechách okolních budov hlídkovaly speciální jednotky a situaci nad oblastí kolem HagiaSofia monitorovalo i několik vrtulníků.

Hagia Sofia

Připomeňme, že dne 10. července nejvyšší turecký správní soud zrušil rozhodnutí z roku 1934 o přeměně chrámu Hagia Sofia na muzeum. Krátce poté turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že podepsal dekret o přeměně chrámu na mešitu a zahájení v něm

Hagia Sofia, v češtině chrám Boží Moudrosti, se nachází na seznamu kulturního dědictví UNESCO, a to od roku 1985. Je to byzantský chrám z let 532–537 v zátoce Zlatý roh v Istanbulu. Jedná se o jednu z nejznámějších sakrálních staveb světa. Původní křesťanská svatyně s centrální kupolí a sídlo patriarchy byla po dobytí Konstantinopole Osmany (1453) upravena na mešitu (a později opatřena minarety). Téměř tisíc let (do dokončení katedrály v Seville v roce 1520) byla největší katedrálou na světě.