Die Welt: USA vyhrožují evropským účastníkům výstavby Nord Stream 2

V článku se zdůrazňuje, že USA již svolaly dvě videokonference s účastníky výstavby plynovodu z Německa a dalších evropských zemí, aby „poukázaly na dalekosáhlé následky jejich další účasti v projektu“. Konference se zúčastnili zástupci amerického ministerstva zahraničí, ministerstva financí a energetiky.

Podle informací zdroje američtí úředníci „dali velmi jasně na srozuměnou, že chtějí zabránit dokončení výstavby Nord Stream 2“.

„Zdá se mi, že hrozby (ze strany Washingtonu, pozn. red.) jsou velmi a velmi vážné,“ řekl jeden z informátorů novin.

Senát USA schválil ve čtvrtek vlastní variantu obranného rozpočtu na fiskální rok 2021 s dodatečnými sankcemi proti plynovodu Nord Stream 2.

Tiskový mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov prohlásil, že Kreml je znepokojen sankcemi proti plynovodu s tím, že jsou nepřijatelné a nelegitimní.

Zdůraznil, že situace bude zanalyzována za účelem přípravy strategie v realizaci projektu.

Nord Stream 2

Projekt Nord Stream 2 je výstavba plynovodu o kapacitě 55 miliard kubíků za rok od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa.

Společnost Nord Stream AG realizuje tento projekt s jediným akcionářem, a to Gazpromem. Evropští partneři Royal Dutch Shell, OMV, Uniper, Wintershall a Engie financují projekt z 50 %. Proti jeho výstavbě se aktivně zasazují USA, které prosazují v EU vlastní zkapalněný zemní plyn, a také Ukrajina, která nechce přijít o tranzit. USA zavedly v prosinci sankce proti Nord Stream 2 a požádaly všechny zúčastněné společnosti, aby neprodleně zastavily výstavbu. Švýcarská společnost Allseas to učinila prakticky ihned. Rusko nejednou poukázalo na to, že jde o obchodní projekt výhodný pro Evropu.

Gazprom podniká kroky za účelem dokončení výstavby plynovodu. Jejich podstatu zatím neprozradil, ale očekává spuštění Nord Stream 2 buď koncem roku 2020 anebo na začátku 2021. Již bylo položeno 94 % potrubí. Dne 4. června přitom navrhla řada amerických senátorů novelu zákona o dalších sankcích proti plynovodu, které platí pro všechny lodě účastnící se výstavby, pro ty, kdo poskytují tyto lodě, a také pro ty, kteří mají zajistit certifikaci spuštění Nord Stream 2.