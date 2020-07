Expert promluvil o tom, proč i muži by měli plakat

Pláč je účinným prostředkem boje proti stresu, který by měl být využíván nejen ženami a dětmi, ale i dospělými muži, řekl psychiatr Jevgenij Fomin. V rozhovoru pro rádio Sputnik vysvětlil, proč je zadržování slz špatné pro zdraví.

Stereotyp, že muži nepláčou, vychází z představy, že by měli být pevností psychologického klidu a modelem stability. Ženy mají v tomto ohledu velkou psychologickou výhodu a mohou bez rozpaků plakat, aby zmírnily napětí, říká Jevgenij Fomin.

„Pláč je dobrý pro nervový systém, protože slzy jsou silným antistresovým mechanismem. Když člověk pláče, dostávají se skrz slzy ven negativní a těžké emoce. V tomto ohledu je pro muže obtížnější prožít jakýkoli dramatický zážitek nebo obtížnou životní situaci. Muž je prakticky zbaven možnosti využít pláč jako antistresový mechanismus,“ řekl psychiatr rádiu Sputnik.

Se slzami z těla jsou vyplavené sloučeniny, které jsou výsledkem emočního šoku, toxinů a látek, které stimulují stres, vysvětluje Jevgenij Fomin.

„Je známo, že slza obsahuje hormony, jako je prolaktin. Je to jeden ze stresových hormonů. Účastní se stresových procesů, kdy člověk zažije nepříjemné věci a dostane se do nepříjemné situace,“ řekl lékař.

Zadržování emocí a slz je tudíž špatné pro vaše zdraví. Podle experta by bylo i pro muže také někdy dobré pořádně si zaplakat, aby očistili tělo a zmírnili napětí. I přesto však časté využívání této techniky na odbourání stresu, a to zejména na veřejnosti, není dobré ani pro muže ani ženy. Je lepší „vypustit páru“ tak, aby to nikdo neviděl, varuje psychiatr.

„Pláč ukazuje všem kolem, že člověk je ve slabé a někdy dokonce částečně obětní pozici. Pokud však zneužije tento antistresový mechanismus, může tuto obětní pozici zafixovat sám v sobě a pak do ní bude příliš často vstupovat nebo si na to zvykne,“ řekl Jevgenij Fomin v rozhovoru pro rádio Sputnik.

Poznamenal taktéž, že ve chvíli silného duševního šoku by nemělo mužům stát za to, aby slzy zadržovali.