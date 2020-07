Odborníci upozornili, co je nutné brát v potaz při pití ledového čaje a kávy

Podle odborníků je lepší omezit pití ledového čaje a kávy v horkém počasí, a to kvůli zvýšenému obsahu kalorií v nápojích. Vychází to ze zprávy Ruského systému kvality (Roskačestvo).

„Výrobci používají v ledové kávě přidané cukry či smetanu a ve složení mohou být obsažena sladidla a různé stabilizátory kyselosti, které zakrývají hořkou chuť ledové kávy. Takový nápoj je kaloričtější než obyčejná káva s mlékem či cappuccino,“ je uvedeno ve zprávě.

Jen v jedné lahvi o objemu 1,5 litru sladkého ledového čaje může být 40-50 gramů cukru. Lékaři mezitím doporučují omezovat denní dávku cukru na 50 gramů.

„Například v půllitrové lahvi Coca-Coly je 53 gramů cukru. Kromě toho někteří výrobci navíc používají umělá sladidla, která mohou způsobit cukrovku a srdeční choroby,“ zní varování.

Experti doporučují vybírat si nápoje s nízkým obsahem cukru a konzervačních látek. A pokud je teplota studeného nápoje mnohem nižší, než je teplota těla, může to mít neblahé dopady: místo toho, aby se tělo zbavilo nadbytečného tepla potem, bude si jej tělo naopak udržovat.

Kromě toho je nutné brát v potaz, že existují dva druhy ledové kávy. Ten první je připravován tradičním způsobem, a poté se chladí. Druhý způsob počítá s 15-18 hodinovou přípravou při teplotě 2-4 stupně Celsia.

„Lidem s problémy se zažívacím traktem se doporučuje, aby si zvolili kávu připravovanou za studena, aby se snížilo potenciální riziko pálení žáhy a žaludečních nevolností,“ uvedli odborníci.

A co se týče ledového čaje, pak pro jeho pozitivní účinek na zdraví je nutné, aby měl vysoký obsah antioxidantů. Ve zprávě se poznamenává, že lahvové ledové čaje připomínají spíše obyčejné limonády než přímo čaje.

Studená voda v horkých letních dnech? Hrozí problémy

Nehledě na to, jak velkou budete mít žízeň, v horkém letním počasí byste rozhodně neměli pít studenou vodu. Odborníci na stránkách německého časopisu Freundin dříve vysvětlili, jak může pitná studená voda uškodit lidem, pokud ji budou pít v horkém počasí.

Když pijeme jen ledově studenou vodu, pak se naše krevní cévy reflexivně zužují. To znamená, že krev již tak necirkuluje v těle, jak by bylo potřeba, a tím pádem dodává i méně kyslíku do tkání. Tento stav je přitom obzvláště nebezpečný pro naše srdce a mozek.

Další nepříjemnost, která hrozí, je bolest hlavy. Příčinou jsou opět zúžené krevní cévy a nedostatek kyslíku. Tento stav se tak může změnit až v napětí a bolest hlavy.

Pití studené vody v horkém počasí, které mimo jiné zvyšuje riziko cévních křečí, může negativně ovlivnit také naše trávení, které přímo závisí na krevním oběhu. Lidé s citlivým žaludkem by tak měli být obzvláště opatrní. Takový pokus zchladit se by totiž pro ně mohl mít za následek bolest břicha a průjem.