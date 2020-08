Onkolog prozradil, o čem svědčí pocit hořkosti v ústech. Čtěte pozorně

Lékař vysvětlil, že v 95 procentech případů jsou tyto nepříjemné pocity v ústní dutině spojeny s tím, že se nám vrací žluč z dvanáctníku do žaludku. V žaludku se žluč nejprve smíchá s kyselinou chlorovodíkovou, ale kvůli nedostatečné funkci kardie žaludku nebo kvůli hiátové hernii se dostává do jícnu a nakonec až do úst.

„Existují situace, kdy tento proces získá chronický charakter, a tak způsobuje chronickou laryngitidu a další obtíže. V takovém případě je třeba udělat gastroskopii, ultrazvuk dutiny břišní a poradit se se svým gastroenterologem,“ vysvětlil Karasev.

Jak dodal onkolog, léčba v tomto případě trvá dva až tři týdny a po ní by se dotyčný již neměl potýkat se žádnými problémy.

Pozor na mravenčení v končetinách

Nedávno jsme informovali o tom, že britští lékaři označili brnění a znecitlivění v rukou za projev srdečních chorob. Jejich článek poukazuje na to, že zhoršený průtok krve způsobuje pocit mravenčení v končetinách. Příčinou tohoto jevu může být zvýšená hladina cholesterolu, která způsobuje aterosklerózu.

Při onemocnění se na stěnách krevních cév hromadí cholesterolové plaky, které brání dodávkám krve. V pokročilém stádiu může nemoc vyvolat záchvaty a další srdeční problémy.

Jako prevenci lékaři doporučují středomořskou stravu, která spočívá v omezené konzumaci masa, ale čerstvá zelenina a ovoce v ní tvoří významnou část každodenní stravy.