V USA se hovoří o „posledním dárku“ Donalda Trumpa prezidentu Putinovi

Odborník se domnívá, že americký prezident věnuje dárky geopolitickým odpůrcům Spojených států po celou dobu svého prezidentství. Za zvlášť závažnou chybu považuje rozhodnutí o přesunu jednotek evropského velení.

Podle Robertsona trvalo Trumpovi několik sekund, než oznámil své rozhodnutí, ale „může to trvat roky, než se napraví škoda, kterou to způsobí vojenské alianci.“

Předtím Trump zpochybnil potřebu chránit Německo před Ruskem. Podle jeho slov je to zvláštní vzhledem k tomu, že Berlín platí Moskvě miliardy dolarů ročně za energii. Kromě toho prezident Spojených států poukázal na to, že SRN nepospíchá vydávat dostatečné množství rozpočtových prostředků na příspěvky do NATO.

29. července americký ministr obrany Mark Esper oznámil, že Pentagon stáhne z Německa asi 11,9 tisíc tam rozmístěných vojáků a také přemístí sídlo amerického Evropského velení ozbrojených sil USA do Belgie. Z odsunutých vojáků asi 5,6 tisíc půjde do jiných zemí NATO a dalších 6,4 tisíc se vrátí do Spojených států a bude se v Evropě nacházet na rotačním principu. Američtí vojáci budou sloužit i na východě a v oblasti Černého moře s cílem zadržování Ruska.

Přemístění štábu vojsk USA

Americký generál Tod Wolters sdělil, že štáb amerických vojenských sil v Evropě bude přemístěn z Německa do Belgie.

„Co se týče přemístění štábu Evropského velení. Nyní, jak víte, se nachází ve Stuttgartu (Německo). Po vyřešení řady otázek očekáváme, že bude přemístěn do Monsu v Belgii,“ řekl americký generál na tiskové konferenci, které se účastnil spolu s hlavou Pentagonu Markem Esperem.

Nyní se v Monsu nachází sjednocený štáb sil NATO v Evropě.

Odchod vojsk

Po skončení studené války se z východní části Německa stáhla sovětská vojska. Americká vojska, která se v západní části země nacházela od konce druhé světové války, ovšem Německo neopustila a nadále se na jeho území nacházejí.