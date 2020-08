Loď Crew Dragon společnosti SpaceX úspěšně přistála poblíž břehů Floridy

Uvádí se, že se tato kosmická loď dotkla vody v odhadovaných 20:48 hod. Pokud jde o celý průběh akce, v 19:51:54 hod loď odhodila tzv. trunk, který shoří v atmosféře. Jen o několik minut později, v 19:56:45 hod, začal šest minut dlouhý zážeh, který astronauty poslal do atmosféry Země. Přistání bylo naplánováno na 20:48:24 hod.

👀 The first view of the @SpaceX Dragon Endeavour vehicle returning to Earth. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zVxi1DgrSe — NASA (@NASA) August 2, 2020

Posádka, jejíž součástí byli američtí astronauti Robert Behnken a Douglas Hurley, přistála u severozápadního břehu Floridy, poblíž floridského města Panama City. Plány jim naštěstí nepřekazil hurikán Isaias.

Podle informací na místo přistání zamířila záchranná loď Go Navigator. Astronauti budou moci kapsuli opustit poté, co ji odborníci zkontrolují a zvednou na palubu. Po dosednutí lodi Crew Dragon na vodu totiž asi hodinu trvá, než je loď pomocí jeřábu vyzdvižena na plavidlo společnosti SpaceX, kde astronauti vystoupí.

Poté se Behnken a Hurley budou muset podrobit lékařské prohlídce. Nejprve budou převezeni na vojenskou základnu na pobřeží Floridy, a poté do Houstonu.

Astronauti již dříve uvedli, že k častým nepříjemnostem přistání na vodě patří nevolnost při čekání na pohupujících se mořských vlnách. Nyní ale členové posádky již prohlásili, že se cítí dobře. Zmiňme také to, že americký prezident Donald Trump jim již poblahopřál k jejich návratu na Zemi.

Připomeňme, že po úspěšném přistání lodi Crew Dragon na Zemi by měl tento přístroj příští rok na jaře posloužit pro další vesmírnou misi. Na palubě by se měli nacházet celkem čtyři astronauti, včetně Behnkenovy manželky Megan McArthurové. Nejbližší pilotovaný let je plánován na konec září.

Uveďme také, že se Crew Dragon stal první soukromou kosmickou lodí s posádkou. Nyní budou Spojené státy schopny znovu samostatně provádět pilotované kosmické lety. Jde o první let s posádkou v USA od roku 2011 a první vesmírný let soukromé společnosti s lidmi na palubě. Není totiž žádným tajemstvím, že v posledních devíti letech američtí astronauti k cestám do kosmu nelétali z USA v amerických strojích, ale z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu v ruských lodích. Tato mise tak měla velký význam pro budoucnost letů s posádkou do vesmíru, ale také pro strategii NASA v rámci spolupráce se soukromými společnostmi

Výprava na ISS

Raketa Falcon 9 společnosti SpaceX se dvěma americkými astronauty NASA na palubě kosmické lodi Crew Dragon se vypravila na Mezinárodní kosmickou stanici (ISS) 30. května. Její start byl vysílán na webových stránkách SpaceX.

Připomeňme, že start dané rakety se uskutečnil až na druhý pokus. Původně byl totiž naplánován na středu 27. května, ale kvůli špatnému počasí byl zrušen. Hlavním úkolem posádky mělo být dokončit testování lodi Crew Dragon. Astronauti tak na oběžné dráze měli za úkol vyzkoušet například manuální ovládání lodi a řadu dalších testů.