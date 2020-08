Lékař poradil ideální kaši

V Rusku jsou kaše tradičně považovány za velmi užitečné jídlo, zvlášť pro děti. Pro ně rodiče nejčastěji vaří krupicovou nebo ovesnou kaši. Správný výběr pomůže dítěti také ve studiu, vysvětlil Michail Ginzburg.

„Krupice rychleji zvyšuje hladinu cukru v krvi. Není to dobře pro dospělé, ale pro děti to není špatné. Funguje to dobře. Z rýže a krupice jim lépe funguje mozek a učí se lépe,“ vyslovil jistotu dietolog v rozhovoru pro Sputnik.

Pro dospělé bude vysoká hladina cukru v krvi z krupice spíše na škodu než užitek. Mají dát přednost ovesné kaši.

„Porovnáme-li ovesnou kaši s krupicovou, pak pro lidi nad 50 let je ovesná absolutně na prvním místě. Obsahuje těžce přístupný škrob, a tedy i pomalejší uhlovodíky. Cukr nestoupá po ovesné kaši tak rychle jako po krupicové. Také obsahuje více potravinových vláken a má větší prebiotický účinek, který zlepšuje naši mikroflóru,“ řekl dietolog.

Kromě krupicové a ovesné jsou také další kaše, ale právě tyhle dvě jsou v Rusku nejrozšířenější, řekl na závěr lékař.

Jaké potraviny by lidé měli konzumovat každý den

Výživová poradkyně a kinezioložka Anastasia Šagarovová dříve uvedla, jaké potraviny by lidé měli zakomponovat do své každodenní stravy. Podle této lékařky by totiž měly tělu poskytnout dostatek bílkovin a tuku.

Jde o následující produkty: maso, mořské plody, ryby. Bez nich totiž není možné udržovat tělo zdravé a v rovnováze, věří odbornice.

A co je na těchto výše zmíněných potravinách tak důležité? Jsou totiž zdrojem bohatým na bílkoviny. Šagarovová také uvedla, že by tyto potraviny měly být konzumovány v množství 1,5 gramu na 1 kilogram hmotnosti. Díky tomu, že člověk zná svou tělesnou hmotnost, může určit svůj osobní denní standardní příjem.

„Sto gramů masa obsahuje asi 20 gramů bílkovin,“ uvedla výživová poradkyně a kinezioložka.

Odbornice na výživu také objasnila, že by tyto potraviny nasycené bílkovinami a tukem měly být konzumovány v první polovině dne, jelikož proces jejich trávení trvá vcelku dlouho. Kromě toho se tyto potraviny musí jíst se zeleninou – zabraňuje to totiž vzniku škodlivých usazenin v zažívacím traktu.