Sjednotí Čína a USA síly pro obnovu světové ekonomiky? Názor

Podle zprávy MMF se již 45 zemí s nízkou úrovní příjmů obrátilo na Fond s prosbou o pomoc v boji s pandemií.

Podle názoru expertů, které cituje americká CNBC, nynější krize udeřila prakticky rovnoměrně po všem zemím, jelikož koronavirus je pro všechny stejně. Ovšem možnosti boje proti tomuto nebezpečí jsou u různých zemí různé. Podle názoru profesora Raghurama Rajana z The University of Chicago Booth School of Business mají rozvinuté země více finančních možností. V rámci svých fiskálních a monetárních opatření vydělily až 20 % HDP na podporu ekonomiky a finanční stability. Méně rozvinuté země si nic podobného dovolit nemohou. V nejlepším případě vydělují 5 % HDP na podporu ekonomiky, často se ale úroveň podpory pohybuje okolo 1 % HDP. Profesor Rajan varuje: velké mocnosti udělují málo pozornosti rozvojovým ekonomikám. Se svými omezenými finančními možnostmi mohou aktuální situaci nezvládnout. Mnohé země riskují, že jejich dluh vyroste do astronomické úrovně vůči jejich HDP. To vytvoří další ohrožení finanční stability na pozadí už tak složité situace, kterou vyvolal koronavirus.

Nebezpečí nekontrolovaného růstu dluhů méně rozvinutých zemí je vidět na statistikách MMF. Podle červnové zprávy World Economic Outlook, pro mimořádnou pomoc se k Mezinárodnímu měnovému fondu obrátilo 45 zemí. Podle výpočtů MMF, úroveň státního dluhu v těchto zemích bude v letech 2020-2021 činit 48 % HDP. Přitom, podle mnoha výzkumů ekonomů, při dosažení úrovně 60 % HDP dluhu klesá průměrný roční růst ekonomiky o 2 %.

Tharman Shanmugaratnam, jeden z ministrů Singapuru, prohlásil, že 2/3 světového růstu HDP patří rozvíjejícím se zemím. Podle jeho názoru nyní hrozí nebezpečí, že tyto rozvíjející se země se změní na země degradující. V takovém případě je prý v ohrožení ekonomický růst celého světa.

Profesor Rajan si myslí, že USA a Čína by měly hrát konstruktivní a vedoucí hru pro podporu rozvíjejících se zemí ve prospěch všech. Podle jeho názoru nebude možné vyřešit problém ekonomického růstu bez pomoci největších mocností.

„Čína a USA hrají ve světové ekonomice důležitou roli. Pokud by země spolupracovaly, tak by to vneslo pozitivní přínos v ekonomice a stabilitu ve světě. Naproti tomu, pokud spolu země soupeří, tak se to bezpochyby negativně odráží na rozvoji světa. V současné situaci, ať už se jedná o ekonomiku, politiku či boj s pandemií – USA sledují velmi negativní přístup k Číně. Předpokládám, že tato pozice USA jen prohlubuje už tak složitou globální situaci,“ uvedl.

Čína a USA skutečně mají velký vliv na rozvoj ekonomiky v celém zbylém světě. Proto od jejich vzájemných vztahů závisí ekonomické výsledky zbytku světa. Pokud Čína a USA spolupracují, tak jsou tyto země užitečné pro všechny ostatní. Bohužel, v poslední době vztahy těchto zemí padají ve spirále směrem k zemi, řekl pro Sputnik ředitel Centra světové ekonomiky a rozvoje při Čínském institutu výzkumů mezinárodních problémů Jiang Yuechun.

Podle názoru experta se Čína snaží hrát konstruktivní roli ve snaze vyřešit světovou krizi, která byla vyvolána pandemií. Ovšem velké neúspěchy USA v oblasti snahy o zastavení rozšiřování epidemie ohrožují hlavně americkou ekonomiku, a díky tomu nejen rozvoj USA, ale i jiných zemí.

„Čína učinila velmi tvrdé kroky v boji s epidemií a dosáhla očividných kladných výsledků. Kromě toho Čína vynaložila 100 % úsilí, aby poskytla pomoc jiným zemím, ať už se jedná o kontrolu za rozšiřováním epidemie, nebo léčení pacientů či dodávky lékařského materiálu. Ovšem, vůbec nemáme radost z toho, že USA se nedokázaly uspokojivě poprat s epidemií. Počet nakažených v USA roste a to ohrožuje nejen proces návratu USA k normálnímu životu, ale i obnovení americké ekonomiky. K tomu, USA přinášejí negativ i do mezinárodní spolupráce. Washington například odmítl podpořit Světovou zdravotnickou organizaci v momentu, kdy to bylo nejvíce potřeba, když celý svět bojuje s koronavirem. A my nevidíme, zdali byly kroky USA při spolupráci s jinými zeměmi správné. USA jsou velký hráč v mezinárodní spolupráci a musejí činit efektivní opatření v momentě, kdy se svět setkal s krizí,“ řekl.

Experti oslovení CNBC kladou velkou naději do budoucích amerických prezidentských voleb. Podle jejich názoru se listopad stane měsícem, kdy země budou moci opět přistoupit k dialogu. Jinak, vznikající stranický konsenzus v USA o tom, že země musí být přísná při jednání s Čínou, nutí přemýšlet o tom, zdali může i změna politického vedení v USA vyvést vzájemné vztahy s Čínou ze stávajícího vektoru. I Biden, i stávající prezident Donald Trump ve svých předvolebních vystoupeních hovoří o čínské hrozbě pro ospravedlnění jakýchkoli svých činností a neúspěchů v ekonomice, sociální sféře a politice. Je ovšem důležité si pamatovat, že překládání odpovědnosti na někoho jiného nepomůže společným snažením v boji s epidemií a snaze o obnovu světového hospodářství. O tom mimochodem hovoří i experti. Je nezbytné překročit přes vzájemné neshody, alespoň na nějakou dobu, a začít pracovat spolu.