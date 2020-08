Vědci poprvé diagnostikovali rakovinu u dinosaura

Skupina vědců z McMasterovy univerzity v Kanadě a muzeu Royal Ontario objevila osteosarkom ve fibulu 76 milionů let starého centrosauruse, uvádí vědecký portál Eurekalert s odkazem na výzkum publikovaný v časopise Lancet Oncology.

„Až dosud nebylo možné diagnostikovat takovou agresivní formu rakoviny u dinosaurů, vědci potřebovali lékařskou expertízu a víceúrovňovou analýzu... Zde máme zřejmé příznaky pokročilé rakoviny kostí u rohatého dinosaura, který žil před 76 miliony let – a je to poprvé. Je to velmi vzrušující," uvedl jeden z vědců.

Kost, která byla nalezena v roce 1989 v provincii Alberta, byla uchovávána v paleontologickém muzeu Royal Tyrrell. Vědci si jí v muzeu všimli a zpochybnili počáteční diagnózu, podle které jsou neobvyklé výrůstky a zranění stopami zahojené zlomeniny. Vědci dokázali, že dinosaurus trpěl osteosarkomem pomocí počítačové tomografie, analýzy kostí na buněčné úrovni, trojrozměrné rekonstrukce a srovnání s tím, jak rakovina kostí probíhá u lidí.

„Rakovina měla pravděpodobně strašlivé následky... a učinila dinosaura zranitelným vůči hrozným tyranosaurům. Je pravděpodobné, že život ve velkém ochranném stádu pomohl tomuto býložravému dinosaurovi žít déle,“ řekl výzkumník David Evans. Poznamenal také, že dinosaurus s největší pravděpodobností nezemřel na nemoc, ale společně s dalšími členy stáda v důsledku povodně.

„Vytvoření spojení mezi lidskými chorobami a nemocemi z minulosti pomůže vědcům lépe porozumět evoluci a genetice různých nemocí,“ uvádí portál.