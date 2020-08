Lukašenko promluvil o další skupině banditů přemístěných do Běloruska

„Dnes přišly informace o ještě jedné skupině, která byla přemístěna na jih,“ řekl Lukašenko ve své řeči směřované parlamentu a národu.

Předvolební situace v Bělorusku

Běloruská vláda 29. července informovala o zadržení 33 Rusů. Ti jsou nyní stíháni podle článku „příprava teroristických činů“. Za to jim hrozí až 20 odnětí svobody. Běloruské orgány činné v trestním řízení později informovaly, že zadržení jsou podezřelí z přípravy masových nepořádků v republice. Podle informací tajných služeb dříve byly k dispozici informace o tom, že do Běloruska přijelo 200 ozbrojenců, aby destabilizovali situaci při předvolebním boji.

Podle slov mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova se jedná o příslušníky soukromé ochranné služby, kteří přes Bělorusko pouze projížděli a nestihli svůj let. Zadržení občané Ruska, podle slov Peskova, neprovedli žádné protiprávní činy. Rusko se prý nevměšovalo a nevměšuje do vnitřních záležitostí Běloruska. Ruský prezident Vladimir Putin a členové rady bezpečnosti státu podle jeho slov počítají s tím, že se v co nejkratší době vyjasním okolnosti a lidé budou propuštěni z vazby.

Ruské ministerstvo zahraničí informovalo, že skupina mužů směřovala přes Bělorusko do Istanbulu, měli přitom sebou všechny nezbytné dokumenty, včetně letenek. Přesun zajišťovala běloruská společnost. V Moskvě prohlásili, že běloruská vláda má k dispozici všechny nezbytné dokumenty pro zjištění a vyjasnění pravdy. Ruské ministerstvo zahraničí dále zdůraznilo, že běloruská obvinění na adresu zadržených mužů neobstojí při kritickém pohledu na situaci a vyzvalo zastavit vytváření negativních emocí. Ministerstvo zahraničí Ruska také požaduje, aby byl okamžitě zajištěn přístup pracovníků ruského konzulátu k občanům Ruska, jež země zadržuje.