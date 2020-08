Červený kříž: Výbuch v Bejrútu může mít na svědomí přes 100 obětí, více než 4000 lidí je zraněno

Počet zemřelých v důsledku silného výbuchu, ke kterému došlo v úterý večer v přístavu libanonského Bejrútu, dosáhne přes sto obětí, další čtyři tisíce lidí byly zraněny, televizní stanici LBC to řekl generální sekretář Libanonského červeného kříž George Kettani.

K silnému výbuchu došlo v přístavu Bejrútu v úterý večer. Podle guvernéra města byly poškozeny budovy poloviny Bejrútu, nemocnice jsou přeplněny kvůli obrovskému množství zraněných. Podle posledních informací zemřelo přes 100 lidí, počet zraněných převyšuje čtyři tisíce.

„Nikdy jsem takovou zkázu neviděl, tohle je národní katastrofa. Je to tragédie pro celý Libanon,“ uvedl guvernér.

kochani magazyn z (podobno) fajerwerkami w #bejrut eksplodował, nie wiadomo czy ktoś przeżył. proszę - pomódlmy się za wszystkich, którzy mogli ucierpieć, bądź co gorsze stracić życie 🙏🏻 pic.twitter.com/0YEzzF1jDz — ARSD📌⧖ ᴊᴀɢóᴅᴋᴀʷⁱˡˡ ˢᵉᵉ ⁵ˢᵒˢ (@jeonggukiehyung) August 4, 2020

„Zatím máme informace o více než čtyřech tisících zraněných, stav některých je velmi vážný. Počet mrtvých může dosahovat stovky. Část obětí je nadále pod troskami zřícených budov,“ uvedl televizní stanici Kettani. Později už mluvil o více než stovce mrtvých.

Generální sekretář také oznámil, že organizace přijímá množství telefonátů o mrtvých a zraněných, také o lidech, kteří jsou uvězněni ve zřícených budovách, do kterých se záchranáři stále nedostali. Kettani také vyzval libanonské úřady, aby zraněné aktivně vozily za hranice Bejrútu, protože v hlavním městě již nemocnice nezvládají velký nápor.

Libanonský premiér Hassan Diab na zasedání Nejvyšší bezpečnostní rady oznámil, že příčinou výbuchu v přístavu bylo šestileté nepatřičné skladování 2750 tun ledku. Vláda Libanonu vyhlásila třídenní smutek. Libanonu pomoc nabídla již řada zemí, včetně Izraele. Polní nemocnice do Bejrútu vyslaly Katar a Irák, WHO oznámila, že do Libanonu posílá léky a chirurgické nástroje.

Trump zmínil atentát

Americký prezident Donald Trump na tiskové konferenci vyjádřil soustrast libanonskému lidu a dodal, že USA jsou připraveny Libanonu pomoci.

„Vypadá to jako strašlivý útok,“ uvedl prezident a při dotazu novinářů o důvodu exploze se odvolal na zástupce americké armády.

„Setkal jsem se s některými našimi skvělými generály, kteří se domnívají, že nešlo o průmyslovou nehodu. Podle nich to vypadá, že to byl atentát, že to byla nějaká bomba,“ uvedl Trump.

Libanonská média uváděla, že na místě vypukl požár, který měl za následek explozi. Jedna z verzí také uvádí, že na vině jsou svářečské práce, které ve skladu probíhaly. Jako další verze se uvádí, že se plameny rozšířily z přilehlé budovy, kde měla explodovat pyrotechnika.

Česká reakce

Na situaci v Bejrútu již reagovali i čeští politici, kteří nabízejí zemi pomoc.

Jan Hamáček na Twitteru uvedl, že Česko je připraveno do Libanonu vyslat tým hasičů. Mělo by jít o 37 osob, včetně pěti psovodů. Pokud libanonská strana vydá souhlas, hasiči odletí dnes odpoledne.

K situaci se vyjádřil také premiér Andrej Babiš, který potvrdil slova Hamáčka o připravené pomoci.

Co se stalo v Bejrútu, je obrovská tragédie. Jsme samozřejmě připraveni pomoci okamžitě, právě jsem mluvil s @jhamacek a čekáme jen na akceptaci naší pomoci ze strany Libanonu. https://t.co/VvIQg90TGD — Andrej Babiš (@AndrejBabis) August 5, 2020

Výbuch v Bejrútu

V úterý večer došlo k silnému výbuchu poblíž přístavu v Bejrútu. Podle zpravodaje Sputniku mu předcházela obrovská rána a pak se zvedl sloup červeného kouře. V důsledku výbuchu byly poškozeny budovy v polovině města.

Mezi oběťmi výbuchu je generální tajemník libanonské nacionalistické strany Katáib Nizar Najarian

Dříve média uváděla, že po výbuchu byl politik vážně zraněn, jeho stav byl hodnocen jako kritický. Podle několika zpráv upadl Najarian do kómatu, lékaři bojovali o jeho život.

Lehce zraněna byla premiérova žena, dcera a několik poradců.

Jak vyplývá z ranních záběrů, většina bejrútského přístavu byla srovnána se zemí a poškozeno bylo i mnoho budov ve městě. Tlaková vlna například vyrazila okna i na mezinárodním letišti.

Německé Geologické výzkumné centrum uvedlo, že bejrútská exploze vyvolala otřesy o síle 3,5 stupně a byla citelná a slyšitelná až na Kypru, který je od Libanonu vzdálen přes 200 kilometrů.