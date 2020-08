Odborník prozradil, jak technologie 5G ovlivňuje lidské zdraví

„Existuje takový fenomén, kdy se lidé umístění do cloněného prostoru začínají cítit hůř, než když se nacházejí v elektromagnetickém poli. Myslím si, že to samé se stane také s technologií 5G – za nějakou dobu si na ni prostě zvykneme a předpokládané eventuální změny budou naším organismem nivelizovány,“ soudí odborník.

A kromě toho bychom neměli zapomínat na to, že naše planeta má vlastní elektromagnetické pole, je tady také sluneční radiace a další elektromagnetická pole.

Dříve Sputnik se zeptal několika lékařů o vlivu nejnovějších sítí na lidské zdraví a o spojitosti s epidemií covid-19.

Podle lékařů v současné chvíli důkaz, že záření z 5G komunikačních věží může být škodlivé nebo zvýšit riziko nákazy koronavirem.

Odpůrci komunikace 5G se obávají vlivu nové technologie na životní prostředí a lidské zdraví, včetně skutečnosti, že se pravděpodobně díky tomu může zvýšit riziko infekce koronaviru. Například vandalismus zaměřený proti celulárním věžím 5G byl zaznamenán v Británii, Polsku, Bolívii a dalších zemích.

„Koronavirus nemá s věžemi nic společného, není s nimi spojen. Jsou to všechno fantazie, žádná souvislost,“ řekl akademik RAV Viktor Malejev, poradce ředitele Centrálního výzkumného ústavu epidemiologie Rospotrebnadzoru.

Profesor Nikolaj Žukov, vedoucí mezioborového onkologického oddělení Centra Dmitrije Rogačova, člen představenstva Ruské společnosti klinické onkologie, uvedl, že instalace takových věží je regulována na státní úrovni a před povolením jejich instalace se provádí bezpečnostní expertiza.

Nicméně sledování dlouhodobých výsledků působení záření na lidské zdraví je poměrně obtížné, ale ani ti, kteří nyní tvrdí, že je možné nějaké poškození, nemají žádné důkazy, upřesnil Žukov.

Konspirační teorie o nebezpečí 5G

Teorie spiknutí o nebezpečí technologie 5G pro zdraví se začaly objevovat na internetu již od roku 2016. Vyskytovaly se především na fórech a na YouTube. Později, v souvislosti s rozšířením koronaviru, byla instalace 5G věží spojena s nástupem choroby. Anonymní fóra, jako je například 4chan, vyzývala ke zničení vysílače.

V roce 2014 Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že při používání mobilního telefonu nebylo zjištěno žádné poškození zdraví, ale společně s Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny zařadila do kategorie „možných karcinogenů“ veškeré vysokofrekvenční záření, které zahrnuje mobilní signál. Tato kategorie však zahrnuje také marinovanou zeleninu. Zároveň se například alkohol dostal do potenciálně nebezpečnější kategorie.