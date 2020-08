Po zkušebním letu Starship vyhodnotil Elon Musk, jak moc jsou reálné lety na Mars

Prototyp kosmické lodi Starship, který byl vytvořen společností SpaceX Elona Muska pro meziplanetární lety, dokončil úspěšně svůj první zkušební let. Informuje o tom ve středu portál space.com.

Uvádí se, že start proběhl v úterý ve vesnici Boca Chica ve státu Texas v 18:57 místního času (1:57 SEČ ve středu). Prototyp lodě Starship SN5 vzlétl bez posádky do vzduchu do výšky 150 metrů a přistál po krátkém zkušebním letu.

„(Možnost letů na) Mars vypadá reálně,“ napsal na Twitteru po zkušebním letu Musk.

​Starship

Prototyp kosmické lodi Starship byl představen veřejnosti na konci loňského září. Podle Muska jde o kosmickou loď, kterou lze opakovaně použít pro lety na Měsíc, Mars či jiné meziplanetární mise.

Loď může být použita nejen pro mise s posádkou, ale také pro dodání družic na nízkou oběžnou dráhu Země či dokonce vědeckého vybavení na Měsíc. Zmiňme, že na konci letošního května však selhaly testy třetího prototypu Starship SN4 – došlo k úniku paliva, v důsledku čehož loď explodovala.

V červnu jsme také psali o tom, že Elon Musk promluvil o největší prioritě SpaceX. Rozeslal svým pracovníkům e-mail, ve kterém psal, že největší prioritou je Starship.

„Považujte prosím za nejvyšší prioritu SpaceX Starship,“ napsal Musk s tím, že je také třeba minimalizovat rizika návratu lodi Dragon.

Let Crew Dragon

Zmiňme také to, že 2. srpna se povedlo úspěšně přistát kosmické lodi Crew Dragon v Mexickém zálivu. Posádka, jejíž součástí byli američtí astronauti Robert Behnken a Douglas Hurley, přistála u severozápadního břehu Floridy, poblíž floridského města Panama City. Plány jim naštěstí nepřekazil hurikán Isaias.

Po tomto úspěšném přistání lodi Crew Dragon na Zemi by měl tento přístroj příští rok na jaře posloužit pro další vesmírnou misi. Na palubě by se měli nacházet celkem čtyři astronauti, včetně Behnkenovy manželky Megan McArthurové. Nejbližší pilotovaný let je plánován na konec září.

Za zmínku taktéž stojí, že se Crew Dragon stal první soukromou kosmickou lodí s posádkou. Nyní budou Spojené státy schopny znovu samostatně provádět pilotované kosmické lety. Jde o první let s posádkou v USA od roku 2011 a první vesmírný let soukromé společnosti s lidmi na palubě.

Není totiž žádným tajemstvím, že v posledních devíti letech američtí astronauti nelétali do vesmíru z USA v amerických strojích, ale z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu v ruských lodích. Tato mise tak měla velký význam pro budoucnost letů s posádkou do vesmíru, ale také pro strategii NASA v rámci spolupráce se soukromými společnostmi.