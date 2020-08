Guvernér Bejrútu vyhodnotil škody způsobené výbuchem v přístavu

„Výše škody dosahuje tří až pěti miliard dolarů a možná i více. Stovky obyvatel Bejrútu zůstaly bez domova," řekl guvernér portálu LBCI News.

Výbuch v Bejrútu

K silnému výbuchu došlo v přístavu Bejrútu v úterý večer. Podle guvernéra města byly poškozeny budovy poloviny Bejrútu, nemocnice jsou přeplněny kvůli obrovskému množství zraněných. Podle posledních informací zemřelo přes 100 lidí, počet zraněných převyšuje čtyři tisíce.

„Nikdy jsem takovou zkázu neviděl, tohle je národní katastrofa. Je to tragédie pro celý Libanon,“ uvedl guvernér.

„Zatím máme informace o více než čtyřech tisících zraněných, stav některých je velmi vážný. Počet mrtvých může dosahovat stovky. Část obětí je nadále pod troskami zřícených budov,“ uvedl televizní stanici generální sekretář Libanonského červeného kříže Kettani. Později už mluvil o více než stovce mrtvých.

Generální sekretář také oznámil, že organizace přijímá množství telefonátů o mrtvých a zraněných, také o lidech, kteří jsou uvězněni ve zřícených budovách, do kterých se záchranáři stále nedostali. Kettani také vyzval libanonské úřady, aby zraněné aktivně vozily za hranice Bejrútu, protože v hlavním městě již nemocnice nezvládají velký nápor.

Libanonský premiér Hassan Diab na zasedání Nejvyšší bezpečnostní rady oznámil, že příčinou výbuchu v přístavu bylo šestileté nepatřičné skladování 2750 tun ledku.

Libanonu pomoc nabídla již řada zemí, včetně Izraele. Polní nemocnice do Bejrútu vyslaly Katar a Irák, WHO oznámila, že do Libanonu posílá léky a chirurgické nástroje.

Generální tajemník libanonské nacionalistické strany Katáib, Nizar Najarian, přišel o život v důsledku tato silné exploze.

Dříve média uváděla, že po výbuchu byl politik vážně zraněn, jeho stav byl hodnocen jako kritický. Podle několika zpráv upadl Najarian do kómatu, lékaři bojovali o jeho život.

„Generální tajemník strany Katáib zemřel na zranění po výbuchu,“ uvedla televize Al-Arabíja.

Libanonská vláda vyhlásila tři dny smutku za oběti tragédie.