Ruský šéfkuchař odhalil tajemství, jak připravit chutné karbanátky. O maso tady vůbec nejde

Prokofjev se domnívá, že bychom neměli kupovat hotové mleté maso. Nejlepší je připravit si mleté maso doma nebo o něj požádat samotné řezníky v obchodech.

Objasňuje to tím, že u hotového mletého masa není možné kontrolovat přesné složení – může tam být málo masa a hodně tuku nebo chrupavek.

Důležitá je také kvalita mlýnku na maso a především jeho čepelí, upozorňuje odborník.

„Tou nejdůležitější věcí na mlýnku na maso je naostřená čepel. Mnohé domácí mlýnky maso drtí, ale nesekají. Pak maso vypouští šťávu, která se nedostává do hotového pokrmu. Domácí mlýnky nejsou schopny maso posekat jako profesionální stroje. Cena toho nejlevnějšího, jednoduchého (profesionálního) mlýnku na maso začíná na 30 tisících rublech (přibližně 9 tisíc Kč), poté je již na řadě profesionální technika, jako jsou systémy „unger“ a „1/2 unger“. To je však již naprosto profesionální vybavení. Je tam několik mřížek, které se mění, díky čemuž se zajistí úplné zpracování masa. Maso tak není roztrhané a vymačkané, jako je tomu často u domácích mlýnků na maso,“ uvedl profesionální pohled odborník.

Tajemství mlýnku

Prokofjev rovněž poznamenal, že před přípravou karbanátků je nejlepší dát části mlýnku na maso do mrazáku. Kromě toho je při mletí masa velmi důležitá teplota.

„Ve všech výrobních zařízeních je to velmi přísně kontrolováno, protože mleté maso by se nemělo zahřívat nad 4° C. Proto je dobré, pokud vložíte předem části mlýnku do mrazáku. Tím bude zaručena nezávadnost produktu,“ vysvětluje šéfkuchař.

Maso by mělo být také velmi studené, aby se usnadnila pozdější práce. Anton Prokofjev navrhl, že před vložením do mrazáku lze maso nakrájet na tenké malé plátky.

„Při mletí masa je dotek plochy masa s vnějším prostředím obrovský, proto existuje jisté riziko, že do produktu se mohou dostat nějaké bakterie,“ varoval.

Navíc odborník zdůraznil, že dalším důležitým prvkem při přípravě masa na karbanátky je míchání. Mleté maso je dobré později naklepat, promíchat, rozdělit na menší kousky a házet asi 15–20krát do misky. Tímto způsobem odstraníme vzduch, což zajistí „práci“ masa při smažení a jeho elasticitu.

Jak odpoví babičky?

Nedávno jsme psali o tom, že i přes všechny skutečnosti chutná vždycky všem nejvíce u babiček. Babičky totiž měly možnost po mnoho let sbírat zkušenosti v kuchyni, a tak již mají své vlastní způsoby, jak připravit chutná jídla, kterým je těžké odolat.

A vlastní vychytávky existují i u vaření domácích karbanátků. Stačí jen do mletého masa přidat jednu jedinou surovinu, aby bylo mleté maso šťavnaté a chutné. Jedna z babiček se podělila o své tajemství s médii a prozradila, co by mělo být k mletému masu přidáno, aby nám karbanátky chutnaly jako nikdy předtím. Ukázalo se, že příprava je snazší, než si dokážete představit.

Co potřebujeme?

· mleté maso (dle výběru)

· cibule

· kousek bílého chleba nebo rohlíku (namočeného v mléce)

· strouhanka

· vejce

· rajče

· pepř a sůl podle chuti

Jelikož babička váží všechno od oka, tak nejsou uvedeny žádné další podrobnosti týkající se množství daných surovin. Jak zdůraznila, vše závisí na tom, pro kolik lidí dané jídlo připravujeme. Už automaticky ví, kolik čeho potřebuje, aby nakrmila celou rodinu. A nepotřebuje k tomu žádnou váhu. Naznačuje ale, že se můžete řídit zásadou, že 1 kg masa vystačí pro 4 osoby.

Ukázalo se, že babička do mletého masa přidala rajčata, což dělá karbanátky ještě více šťavnaté. Cibule a další koření však účinně maskovaly chuť zeleniny a nikdo nedokázal uhádnout, že je v masové směsi i rajče. Když směs ochutnáte, ani v misce to nepoznáte.