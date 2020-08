Dezert ze tří ingrediencí udělal z dívky hvězdu TikTok

Eloise Head žije ve Velké Británii a sdílí recenze restaurací na svém účtu na Instagramu. Videoobsah zveřejňuje také na sociální síti TikTok. Když začala karanténa, Eloise se rozhodla změnit formát své činnosti. Začala na síť zařazovat recepty různých pokrmů, které umožňují, aby byl život v izolaci jasnější a chutnější.

Hlavní rozdíl mezi recepty, které Eloise sdílela, byla kompozice. Hlavním faktem je, že mnoho dezertů nevyžadovalo více než tři ingredience. Právě tato skutečnost upozornila uživatele na kulinářské nápady dívky. Dnes budeme sdílet dva z nejjednodušších a nejoblíbenějších receptů Eloise založených na populárních sušenkách Oreo. Další dobrou zprávou je, že na jejich přípravu nebudete potřebovat ani troubu!

Lanýžové zákusky Oreo

Na koulový dort bloggerky Eloise Head budete potřebovat:

smetanový sýr - 60 g;

čokoládové sušenky Oreo - 9-10 kusů;

bílou čokoládu – 120 g.

Čokoládové sušenky by měly být rozemleté mixérem nebo válečkem, pak přidejte smetanový sýr. Hmota by měla být hnětena až do hladka, vyválíte míčky a vložíte je do chladničky na půl hodiny.

Poté rozpusťte bílou čokoládu a nalijte ji na koláče. Poté vložte do ledničky, aby čokoláda ztuhla. Hotovo!

Dezert Oreo Fudge

1 plechovka kondenzovaného mléka (397 g)

510 g bílé čokolády

čokoládové sušenky Oreo - 20 kusů plus pár kousků na dekoraci

Nalijte kondenzované mléko do hluboké pánve, přidejte bílou čokoládu a dusíme do hladka. Hlavním pravidlem je neustále míchat. Poté k roztavené hmotě přidejte mleté sušenky Oreo a dobře všechno promíchejte.

Nalijte hmotu na plech na pečení nebo pečicí misku a nechte dezert, dokud se úplně neochladí, abyste urychlili proces, můžete jej umístit do lednice.