Tlačí Indie své asijské partnery k obchodní válce?

Indie může do třenic s Čínou stáhnout i své asijské partnery. Chystá se zrevidovat proudy čínského zboží přicházející do země ze států východní a jihovýchodní Asie v rámci dohod o svobodném obchodu, Free Trade Agreement (FTA). Experti oslovení Sputnikem vyhodnotili možné důsledky kroků činěných Indií pro asijský obchod.

Na škodu vnějšího obchodu pro partnery v jihovýchodní Asii

Indie zvažuje necelní opatření na import čínských výrobků s nevelkou přidanou hodnotou, který jde hlavně z jihovýchodní Asie. O tom informovala agentura Reuters s odkazem na dva anonymní zdroje v indické vládě. Indičtí činitelé prohlásili, že země se chystá zavést množstevní omezení, zavést přísné normy na sdělování informací o původu zboží, zvýšit kvalitativní normy, iniciovat čestnější prověrky v přístavech, kam zboží přijíždí z mnohých asijských zemí.

Očekává se, že tyto kroky mohou poškodit vnější obchod Malajsie, Thajska, Vietnamu a Singapuru. S nimi je Indie v FTA. Indická opatření se pravděpodobně dotknou také zboží Jižní Korei.

Tito státní činitelé také prohlásili, že Indie dokonce může přehodnotit FTA, jelikož mnozí asijští partneři se stali bodem, odkud do Indie odesílají pouze čínské zboží. Zdroj také prohlásil, že indická vláda plánuje projednat otázku o zvýšení přidané hodnoty dováženého zboží, které je dováženo z těchto zemí. Jedná se o možné zvýšení požadavku, který je v současné době nastaven na hodnotu 20-40 % v závislosti na druhu zboží. Indie chce dosáhnout toho, aby zboží přicházející do země po linii FTA mělo kořeny v těchto zemích.

Zpřísnění pravidel pro reexport ze zemí východní a jihovýchodní Asie se může dotknout hlavně kovů a komponentů pro počítače a mobilní telefony, nábytku, výrobků z kůže, hraček, textilu, klimatizací a televizorů.

Na hraně obchodní války?

„Partneři Indie jsou na hraně obchodní války,“ myslí si ředitel Institutu globálního řízení a mezistátních rozdílů Shenzhen University jménem Dai Yonghong.

„V současné době Indie pozorně sleduje vše, co dělají USA a široce s nimi harmonizuje svoje kroky. Těsné propojení Indie a USA v rámci Tichooceánské strategie se odráží nejen na otázkách vojenské politiky a bezpečnosti, ale i diplomacie, a také v ekonomice, obchodu a investicích. Proto je možné, že brzy začne další obchodní válka. Indický nacionalismus v ekonomické politice má hluboké kořeny a hrozí explozí v mezinárodních vztazích. Spolu s tím se Indie nachází v prvotní a střední fázi industrializace. Její největší úkol je zlepšení infrastruktury a používání omezených zdrojů pro optimalizaci národní ekonomiky a prostředků pro existenci lidí, dále boj s pandemií.“

Indie bude jednat s partnery, oni budou čekat na výsledky voleb v USA, řekl v rozhovoru pro Sputnik expert Centra politických technologií Nikita Maslennikov:

„Indie umí nalézat kompromisy při jednání s partnery. Čas pro jednání do konce roku ale může být málo. V zemích, vůči nimž se Indie chystá učinit protičínská opatření, není ekonomická situace vůbec dobrá, a to ani v Singapuru. Nemyslím si, že partnery čeká nějaká nová obchodní válka. Ve třetím kvartálu proběhnou pokusy o jednání, potom se mnohé vyjasní. Všichni, kdo v rozvíjejících se zemích činí klíčová rozhodnutí, si dělají starosti ohledně výsledků voleb v USA.“

Situace je velmi nestabilní, ztráta kontroly ale nehrozí

Celkově vzato „velká bitka“ mezi Indií a jejími partnery nebude. Situace je ovšem velmi nestabilní. Žádné radikální kroky směrem k obchodní válce v Asii ale neproběhnou, myslí si Nikita Maslennikov:

„Je možné si vyměňovat všelijaké námitky do voleb v USA, potom se situace ale může otočit o 180 stupňů, a to i co se týče vztahů mezi USA a Čínou. Mohou se změnit i vztahy mezi Indií a Čínou, nehledě na to, že konflikt ještě pokračuje. Nicméně z ostré fáze může přejít do nějaké více méně přijatelné konfigurace pro řešení otázek s tím, aby u Indie vznikly nějaké formální důvody nepokračovat v tomto představení vůči svým obchodním partnerům. Situace je proto zatím velmi nejasná a velmi nestabilní. Není ale příliš mnoho šancí pro prudký začátek obchodní války v Asii.“

Čína je druhým největším obchodním partnerem v Indii. Objem obchodu ve fiskálním roce, který skončil v březnu roku 2019, činil 87 miliard dolarů. Obchodní deficit Indie v obchodu s Čínou činí 53,57 miliardy dolarů, největší ze všech obchodních partnerů země.